Ella es Sara Cardona, la reportera colombiana que brilla en Estados Unidos

En medio de la euforia de un partido de la NFL, una fotografía cambió el rumbo mediático de Sara Cardona. La periodista, nacida en Medellín y radicada en Miami, compartió una publicación desde el campo de juego del Hard Rock Stadium que la catapultó a la conversación global. Lo que parecía un simple recuerdo de su cobertura en el Monday Night Football terminó generando millones de reproducciones y una avalancha de mensajes en redes sociales.

Pero detrás de esa imagen viral hay una trayectoria forjada con disciplina, preparación y años de experiencia en medios estadounidenses. Cardona, reportera de NBC6 Miami y colaboradora de Telemundo 51, se ha consolidado como una de las voces latinas más destacadas en la cobertura de ligas como la NFL, la NBA y la NHL, espacios donde la representación hispana sigue siendo escasa.

¿Quién es Sara Cardona?

Cardona llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas siete años, acompañada por su madre y una maleta llena de sueños. Creció en Nashville, Tennessee, un entorno donde el español no era común, y aprender inglés se convirtió en su primer gran desafío. Con el tiempo descubrió su pasión por la comunicación y decidió estudiar Periodismo Audiovisual en la Middle Tennessee State University, donde empezó a vincularse con medios universitarios y deportivos.

Su talento la llevó a trabajar en estaciones locales como Fox17 y ABC36, además de cubrir deportes universitarios para ESPN3 y ESPN Plus. En esas transmisiones a pie de campo, la colombiana fue puliendo el estilo ágil y cercano que hoy la caracteriza. En 2023, dio un paso importante al incorporarse a NBC6, uno de los canales más relevantes del sur de Florida, donde lidera la cobertura de equipos como los Miami Dolphins, Miami Heat y Florida Panthers.

¿Por qué Sara Cardona se volvió viral?

La popularidad de redes sociales le llegó casi por accidente. Durante la transmisión del Monday Night Football entre los New York Jets y los Miami Dolphins, Sara publicó una foto sonriente en su cuenta de Instagram con un mensaje sencillo: “Publicación tardía del Monday Night Football”. En cuestión de horas, la imagen acumuló millones de vistas y se multiplicó en plataformas como X y TikTok.

“Diez millones de visitas… una locura”, escribió después la periodista, sorprendida por la magnitud del alcance. Desde entonces, su nombre comenzó a circular en portales deportivos y de entretenimiento en inglés y en español, que destacaban tanto su presencia en pantalla como su creciente popularidad en redes.

Aunque la viralidad podría reducir su perfil a un fenómeno de Internet, Cardona ha sabido mantener el equilibrio entre su imagen y su trabajo. En entrevistas recientes, ha insistido en que su prioridad no son las redes sociales sino el periodismo deportivo, un campo donde las mujeres, y especialmente las latinas, enfrentan barreras para acceder a espacios de análisis o liderazgo.