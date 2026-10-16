Ella es Stephany Perlaza, nueva presentadora de ‘Noticias Caracol’ de fin de semana

Stephany Perlaza es una de las caras que asume un nuevo reto dentro de ‘Noticias Caracol‘. La periodista caleña, vinculada desde hace 6 años al informativo, dará un nuevo paso en su carrera al incorporarse a la presentación de las emisiones de fin de semana desde Bogotá.

Su llegada a este espacio representa un cambio dentro de la trayectoria que ha construido en el medio. Antes de asumir este rol, Perlaza desarrolló gran parte de su trabajo periodístico desde Cali, donde se consolidó como corresponsal y reportera del informativo de Caracol Televisión. Ahora, su nombre gana mayor visibilidad en una de las principales vitrinas informativas de la televisión colombiana.

¿Quién es Stephany Perlaza, de ‘Noticias Caracol’?

Es comunicadora social y periodista. Su carrera comenzó en medios regionales del Valle del Cauca, antes de dar el salto al canal Caracol. En 2016 recibió un reconocimiento como mejor presentadora de televisión regional mientras trabajaba en ‘Pacífico Noticias‘, donde combinó las labores de presentación y reportería. Posteriormente hizo parte del ‘Noticiero 90 Minutos‘, hasta que en 2020 llegó a ‘Noticias Caracol’ como corresponsal en Cali.

Durante su paso por el informativo, Perlaza amplió sus responsabilidades frente a las cámaras. Su trabajo desde la capital del Valle del Cauca le permitió cubrir hechos de actualidad y contar historias de la región, hasta convertirse en uno de los rostros habituales de las emisiones de fin de semana.

El cambio anunciado este 16 de octubre de 2026 marca una nueva etapa en su carrera. Caracol Televisión confirmó que la periodista asumirá la presentación de las emisiones de fin de semana de ‘Noticias Caracol’, un reto que la llevará a tener una mayor presencia frente a las cámaras y a formar parte del equipo que conduce el informativo desde Bogotá, el cual ya le dio la bienvenida.

"¡Qué dicha! Muchas gracias por este recibimiento. De verdad que estoy muy emocionada y contenta de estar, y de escucharlos un poco más cerca. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace 6 años, que estoy en esta casa, donde me han hecho sentir como tal. Para mí es un gusto poder estar acá a estar en los fines de semana, en unas emisiones que son muy importantes", expresó Stephany Perlaza, quien ocupará el lugar que dejó Daniela Pachón tras llegar a las emisiones de lunes a viernes.

Otra faceta de la nueva presentadora de ‘Noticias Caracol’

Antes de dedicarse por completo a la comunicación, Stephany Perlaza tuvo una trayectoria relacionada con el deporte. Desde los 12 años practicó atletismo y se especializó en pruebas de velocidad, entre ellas los 100 y 200 metros planos. Su desempeño la llevó a competir en escenarios nacionales y a integrar la Selección Colombia.

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Uno de los momentos destacados de esa etapa ocurrió en los Juegos Suramericanos de Medellín 2010, donde hizo parte del equipo colombiano de relevos 4×100 que consiguió la medalla de oro. Su experiencia como atleta de alto rendimiento marcó buena parte de su adolescencia y estuvo acompañada por años de entrenamiento y competencia.

Sin embargo, una lesión en una de sus rodillas terminó modificando sus planes. Según contó en una entrevista con La Red, los exámenes médicos determinaron desgaste del cartílago y artrosis, situación que llevó a los especialistas a recomendarle alejarse de las actividades deportivas de alto impacto. Después de ese proceso, su camino profesional tomó una dirección diferente y se enfocó en el periodismo.

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