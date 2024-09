Ella es Vanessa, la hija de Galy Galiano que también se dedica a la música

Galy Galiano (Carmelo Galiano Cotes) es considerado como uno de los cantautores más importantes de la música ranchera y tropical en Colombia, pues cuenta con 51 años de trayectoria artística y un repertorio del cual destacan Me bebí tu recuerdo, La cita, Pequeño motel, Amor de primavera y otros éxitos.

Precisamente, son estas las canciones que el músico de 66 años interpretará en el Parque Simón Bolívar, de Bogotá, en la edición 2025 del Festival Estéreo Picnic (2025), según anunció la organización del evento el 3 de septiembre.

La inclusión de Galy Galiano en el cartel de artistas invitados, encabezado por Olivia Rodrigo y Justin Timberlake, generó una gran cantidad de reacciones y convirtió el nombre del colombiano en una de las tendencias más comentadas del día en redes sociales. Allí también recordaron a una de sus dos hijas, pues hubo quienes especularon con que la joven podría acompañarlo en su futura presentación.

¿Quién es la hija de Galy Galiano que también canta?

Su nombre es Vanessa y, así como su progenitor, se dejó seducir por la música ranchera y romántica que lo ha escuchado cantar desde que estaba en el vientre de su madre. Gusto que se reafirmó a una corta edad, cuando lo acompañó por primera vez a un escenario y se asombró al ver a miles de personas aclamar el nombre de su papá.

Con 26 años, la hija de Galy Galiano quiere escribir un nuevo capítulo en la historia de su familia y por eso, así como su hermano Mauricio (Maoshi), empezó a trabajar en una carrera artística para continuar con el legado de su padre.

En febrero de 2023, Vanessa Galiano se estrenó como cantante con Llevarás mi recuerdo, un tema producido por su padre y compuesto por sus hermanos Melissa y Mauricio. Desde entonces, ha publicado a través de plataformas digitales sus propias versiones de éxitos como Si nos dejan (Luis Miguel), Me hace daño verte (Fresto) y No es igual (Two Flow).

“Me encanta ver a mi hija cumpliendo sus sueños. Vanessa, tu fututo se ve brillante ¡Te amo!”, fue el mensaje con el que Galy Galiano celebró el debut musical de su hija en aquella ocasión.

En redes sociales Vanessa Galiano también es toda una sensación, pues es común ver a sus más de 40.800 seguidores llenarla de elogios por su belleza y talento.