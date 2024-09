Tommy Vásquez se confesó en Vea: su hijo con Caterin Escobar y el regreso a la soltería

Tommy Vásquez regresó a la televisión colombiana con Klass 95, la serie que Caracol Televisión estrenó el pasado 20 de agosto. En la historia es quien da vida a Hollman, un hombre que, como él mismo lo describió en una charla con la revista Vea, es un ”personaje bastante complejo”.

“Todos estábamos de acuerdo con que era un personaje que venía a aportarle algo muy fuerte a la trama y también a denunciar, de cierta manera, algo que pasa en Colombia y el mundo, como lo es el feminicidio y el maltrato a la mujer. Esos son temas que deben abordarse con mucha prudencia y preparación, no solo psicológica sino también físicamente”, expresó el actor, quien invitó a no perderse este proyecto en las noches del canal Caracol.

Tommy Vásquez en 'Klass 95'. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

Tommy Vásquez confesó que está soltero

En la charla que el bogotano sostuvo con Vea aprovechamos la ocasión, así como la llegada del Mes del Amor y la Amistad, para resolver las dudas que rondaban alrededor de su situación sentimental.

“He entendido el amor desde otro punto de vista. Tal vez el amor de pareja no está en este momento en mi vida y no es una de mis prioridades porque tengo el foco puesto en otras cosas. Sin embargo, tengo el corazón lleno de amor hacia mi hijo, mis padres, mi vida, mis proyectos y todo lo que estoy haciendo”, comentó el actor de Klass 95.

Puedes leer aquí: ¿Quién es el hermano de la presentadora Laura Acuña y a qué se dedica?

Cabe recordar que, en 2022, Tommy Vásquez confirmó públicamente su relación amorosa con la presentadora mexicana Fabiola Martínez, pero inesperadamente dejaron de mostrarse juntos.

“Yo llevo soltero ya como unos 20 años”, dijo entre risas, tras lo cual agregó: “No, yo llevo soltero un rato. Viví muchos años en México, como ustedes saben, y allí tuve una relación”.

Lo más difícil de ser papá, según Tommy Vásquez

Quienes siguen al hombre de 43 años en redes sociales saben que es común verlo compartir imágenes de los momentos especiales que pasa con Matías, el hijo que tuvo hace casi 14 años con Caterin Escobar, recordada por su protagónico en Las muñecas de la mafia.

Teniendo en cuenta que Tommy Vásquez y la actriz caleña pusieron punto final a su relación amorosa en 2021, el actor no vive con su hijo y esto, precisamente, lo calificó como una de las mayores dificultades en su labor como papá.

“El estar separado de él, obviamente por las circunstancias personales de que no vivimos juntos, creo que es lo más difícil. Aunque no lo parezca, yo soy una persona bastante tradicional que cree en la familia, el hogar, el amor y en que uno debe traer hijos al mundo para tener al responsabilidad de estar con ellos día a día. En este momento me doy cuenta que todo va tan rápido y todo se acaba tan rápido que la vida se ha vuelto desechable. La gente ya no quiere arreglar nada y todo lo quiere nuevo ¡Si no sirve, entonces se acabó!”, expresó en los micrófonos de Vea.

Seguir viendo: Así luce hoy la actriz que interpretó a Claudia Bosch en ‘Yo soy Betty, la fea’

“Antes un carro te duraba 50 años, pero ahora la gente quiere cambiarlo todos los años para tener el último modelo y creo que así se han vuelto las relaciones también. Si no funcionó acabamos todo, así tengamos o no tengamos hijos, no importa y nos separamos (...) No quiero cuestionar lo de cada cual, por supuesto, pero creo que es importante para los hijos tener en su núcleo al papá y a la mamá. Desde ese punto de vista, lo más complicado de mi vida entera es tener a Matías lejos y si me preguntas qué es lo que más quisiera, te diría que tenerlo 24-7 conmigo”, agregó Tommy Vásquez.

El actor, que también participó en La ley secreta y El señor de los cielos, concluyó su conversación con Vea al contestar si estaría dispuesto a tener otro hijo.

“¡Pero por supuesto, claro! Yo soy un papá súper entregado y comprometido, a mí me encanta el tema. El problema no es volver a ser papá, el problema es con quién. Y lo que quiero decir es que la mamá de Matías es una gran mujer y una gran mamá, pero el tema es que no quisiera tener otro hijo y no tener un hogar. Por eso estoy aprovechando este tiempo solo para mí, organizando mi cabeza, mi vida y mis proyectos, para que cuando Dios y el universo me traigan una persona, aventarme el resto de la vida con ella”, contestó Tommy Vásquez.