Ella fue la novia de Robinson Díaz, antes de su esposa. “Una mujer decisiva en mi vida”

Antes de que Robinson Díaz abrazara la fama comenzó a actuar en el teatro Matacandelas, de Medellín, allí confirmó su vocación por la interpretación y luego, viajó decidió a Bogotá a estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático. No lo hizo solo, lo hizo junto a la también actriz Ana María Sánchez, a quien conoció en Envigado cuando ambos formaron parte de ese colectivo.

En diálogo con el espacio ‘Se dice de mí’, tanto Robison como Ana María hablaron de la importancia que tuvo para ambos esa relación de noviazgo, que luego se transformó y hoy siguen siendo grandes amigos.

¿Qué dijo Robinson Díaz de su exnovia?

“Una mujer decisiva en mi vida”, comenzó diciendo el actor que salió con Ana María por ocho años y juntos enfrentaron los desafíos que se presentaron en Bogotá cuando los dos soñaban con ser actores y se instalaron en casa de familiares de ella. Ana María vivía en casa de un tío suyo y Robinson en casa de otro, pero los dos se preparaban artísticamente.

“Ella me dijo: ‘Yo me quiero ir para Bogotá, me quiero ir para la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y yo de una: mi amor, yo la sigo’”, dijo el estelar de ‘Vecinos’.

“Nos conocimos hace más de 30 o casi 40 años (...). Robin llegó al Matacandelas como a los mesecitos de yo estar en ese grupo y esos cuatro años que pasamos, los pasamos juntos allá en las obras. Todos nos hicimos muy amigos y después renació el amor y nos hicimos novios”, rememoró la actriz sobre cuando comenzaron a ser amigos y posteriormente a salir,

¿Por qué termianron Robinson Díaz y Ana María Sánchez?

La pareja también recordó en el espacio que debieron hacer esfuerzos económicos y empelarse en tareas alejadas d ella interpretación. Trabajaron como banqueteros.

El panorama mejoró cuando Díaz fue seleccionado para protagonizar la novela de RTI, ‘Detrás de un ángel’, a comienzos de los 90’s, junto a Margarita Ortega, pero Sánchez también admitió que también su relación se deterioró.

“Con la fama llega todo este deslumbramiento (…) Yo sencillamente le dije: ‘Esto está empezando para tu y viene un proceso muy fuerte, muy profundo… y yo no voy a estar ahí (…) Para mí fue una crisis muy dura”, expresó la actriz al recordar la conversación decisiva.

Para el actor antioqueño la ruptura no fue sencilla, admitió. Con el paso de tiempo el cariño entre ellos ha prevalecido, son amigos y han compartido en diversas ocasiones el set.

Díaz posteriormente conoció a la actriz Adriana Arango, quien se convirtió en su esposa y la madre de su único hijo: Juan José.

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