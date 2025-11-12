Ellos son Iván y Daniel Rodríguez: los gemelos actores de ‘La Influencer’

Sogamoso, Boyacá, es el lugar que vio nacer a Iván y Daniel Rodríguez, gemelos que desde muy pequeños descubrieron su pasión por la música. Hoy, además de cantantes, son actores debutantes en La Influencer, serie que se transmite de lunes a viernes en las noches de Caracol Televisión.

En una exclusiva entrevista con Vea, los hermanos y actores hicieron un repaso por su historia y carrera.

El reality en el que Daniel e Iván Rodríguez participaron cuando niños

“Desde los 5 años hemos estado recorriendo varios aspectos de nuestra vida musical. Cantábamos lo que decía mi mamá y desde ahí comenzó todo”, recordó Iván. Junto a Daniel, los gemelos participaron en reality shows infantiles, como el Factor Xs de 2006, donde, como representantes de Boyacá, estuvieron a punto de llegar a la final. “Fue increíble, nos abrió muchas puertas”, agregó Daniel.

Tras esa experiencia, trabajaron ocho años con Carlos Vives en el álbum Pombo Musical y en Gaira Café, un periodo en el que se consolidaron como intérpretes y vivieron de cerca la escena musical colombiana. Daniel recordó: “Pombo Musical se ganó un Grammy y un compilado con varios artistas emergentes como Juanes, Aterciopelados, Cabas, Ana Lucía y Julio Nava”. Paralelamente, se formaron en teatro musical, improvisación y actuación, herramientas que hoy son esenciales en su debut actoral.

El salto a la actuación con ‘La Influencer’

Cuando surgió la oportunidad de actuar como gemelos en la serie de Caracol Televisión, su vida artística dio un giro inesperado. “Definitivamente fue un cambio radical, porque nuestra vida se ha centrado en la música. Pero al estudiar actuación y doblaje, nos dimos cuenta de que también podíamos actuar”, explicó Iván.

Ambos coinciden en que la experiencia en teatro musical fue fundamental. “Cuando entramos a ‘La Influencer’, descubrimos una nueva pasión: la actuación. Los tiempos de Dios son perfectos, y si Él permitió que esto pasara en este momento es por algo”, comentó Iván, mientras Daniel añadió que la confianza de su mánager fue clave: “Nos dijo: ‘Sé que ustedes van a quedar. Confío en ustedes’. Y tal cual pasó. Fue como nuestra mamá, creyó en nosotros desde el primer momento”.

Iván y Daniel Rodríguez son Castor y Polo, los hermanos de Maritza (Mariana Gómez) en 'La Influencer'. Fotografía por: Ramses L

A pesar de su debut en televisión, la música sigue siendo su eje. Daniel afirmó: “Lo que nos hace únicos siempre ha sido, y siempre será, la música. Justamente ahora estamos promocionando nuestro primer sencillo del proyecto ‘Efecto Espejo’”.

Según Iván Rodríguez, actuar también ha sido un trampolín para su carrera musical: “Es un impulso muy grande para lo que realmente nos apasiona. Descubrimos la actuación, que aunque es diferente, tiene mucho que ver con la música, especialmente con nuestra experiencia en teatro musical”.

El nuevo proyecto de los gemelos Iván y Daniel Rodríguez

Los gemelos explican que se preparan para estrenar su primera canción. En la letra, sus seguidores se encontrarán con una historia que puede interpretarse de varias maneras: la pérdida de alguien o un amor que nunca se concretó. “Lo que más se van a encontrar es sensibilidad, armonía, espejo, hermandad. Eso queremos reflejar hacia los demás”, dijo Iván.

Sobre la autoría, Daniel expresó que “escribimos nuestras letras. Hay algunas composiciones de otros, pero la mayoría son nuestras, adaptadas para que podamos interpretarlas y ponerles nuestro sello”.

Para ellos, la música y la actuación no son caminos separados, sino complementarios: “Es un ciclo bonito, muy chévere. Aunque a veces vayamos por distintos caminos, siempre volvemos”.

El momento justo para despegar

La decisión de lanzar su propio proyecto musical y aventurarse en la actuación no fue casualidad. Daniel explica que su trabajo con Carlos Vives les dio experiencia y aprendizaje, pero también los hizo reflexionar sobre la necesidad de crecer por sí mismos. “Nos sentíamos cómodos trabajando con él, pero necesitamos hacer otras cosas. Por eso empezamos a estudiar actuación e improvisación, y la vida nos ha llevado hasta aquí”, mencionó Iván.

Hoy, con recursos, visibilidad y redes sociales, consideran que es el momento ideal para emprender esta nueva etapa. “Tiene que ser ahora o nunca”, concluyó Iván, resumiendo el espíritu de dos artistas que desde Sogamoso están conquistando un nuevo público, esta vez frente a las cámaras de televisión, sin perder la esencia que los hizo destacar: la música y la pasión por contar historias.