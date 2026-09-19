Ellos son los famosos que terminaron y luego se dieron otra oportunidad en el amor

A propósito del Día del Amor y Amistad, en el mundo del entretenimiento muchas celebridades han optado por darle una segunda oportunidad al amor tras finalizar sus relaciones. Algunas parejas dejaron atrás las diferencias que los llevaron a separarse y, con el tiempo, se reencontraron. Incluso hay quienes, tras una ruptura, llegaron nuevamente al altar y se dieron otra vez el “sí, acepto”, lo que demuestra que no siempre las relaciones siguen un camino recto y que, en ocasiones, el tiempo y las circunstancias pueden abrir la puerta a una nueva historia.

Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Uno de los reencuentros más recientes en Colombia ha sido el de Fredy Guarín y Andreina Fiallo. El exfutbolista y la modelo paisa estuvieron más de diez años juntos y tuvieron dos hijos, pero su relación llegó a su fin en 2016, en medio de una separación que fue muy comentada en el mundo del entretenimiento, tras la infidelidad de Guarín con Sara Uribe. Tras la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas de manera independiente. El exjugador de la Selección Colombia tuvo otras relaciones, al igual que la empresaria, quien, de hecho, tuvo otro hijo con el también futbolista Javier Reina.

Durante años, la idea de que volvieran a estar juntos parecía muy lejana. Pero en 2026, los rumores sobre un posible reencuentro empezaron a tomar fuerza. Finalmente, en junio de este año, ambos hicieron oficial su relación, confirmando que estaban juntos otra vez. Una foto que compartieron en sus redes sociales, junto con el mensaje “Reencuentros que llenan el corazón”, selló su reconciliación.

Después de casi 10 años separados, el exfutbolista y su exesposa se reconciliaron. Foto: Instagram - Instagram

María Clara Rodríguez y Santiago González

La presentadora conoció a Santiago cuando tenía 12 años, y con el tiempo, esa conexión se transformó en una historia de amor. En 2009, mientras María Clara llevaba la corona de Reina del Mar, Santiago le propuso matrimonio. Un año después, en 2010, se casaron. Sin embargo, después de cuatro años juntos, la relación enfrentó un momento crítico. En 2014, María Clara anunció su separación. Más tarde, la presentadora compartió que necesitaba un tiempo para sí misma y estar sola.

Según lo que ha contado en entrevistas, la pareja estuvo separada durante aproximadamente dos años. A pesar de la ruptura, el final no fue definitivo. En 2015, ambos decidieron intentarlo de nuevo. María Clara reveló que, tras la separación, se dio cuenta de cuánto extrañaba a Santiago y que aún deseaba construir su vida a su lado. Su reencuentro fue rápido: solo cinco meses después de retomar la relación, se enteraron de que esperaban a su primera hija, Matilde, quien nació en 2016. Poco después, la familia se amplió con la llegada de los mellizos Luciano y Lorenzo, que nacieron en septiembre de 2018. Así, tras el divorcio, María Clara y Santiago lograron reconstruir su hogar.

Laura Mayolo y Juan Manuel Medina

Los cantantes se encontraron en el mundo de la música. Juntos, formaron parte de Mojito Lite, y para 2016, Laura compartía que llevaban cerca de diez años juntos. El 4 de enero de 2014 se casaron en Cali. Sin embargo, dos años después, terminaron

En 2017, ambos decidieron hablar abiertamente sobre su ruptura. Juan Manuel recordó que, aunque compartieron muchos momentos felices, llegó un punto en el que necesitaban tomar un respiro. En marzo de 2019, Laura Mayolo y Juan Manuel Medina sorprendieron a todos al anunciar su reconciliación en el programa La Red. Los artistas contaron que a pesar de que su relación había terminado, no podían distanciarse por completo, ya que tenían que seguir viéndose y colaborando en Mojito Lite. En 2021, la pareja anunció que estaban esperando a su primera hija, Alegría. Esta noticia llegó tras haber superado esa crisis en su relación y haber vuelto a estar juntos.