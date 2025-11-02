Ellos son los nuevos presentadores de la app de ‘Noticias RCN’: “Cumpliendo metas”

Noticias RCN se ha consolidado como uno de los informativos más importantes del país. Periodistas y presentadores como Mónica Jaramillo, José Manuel Acevedo, Felipe Arias, Inés María Zabaraín, entre otros, se han convertido en la cara del noticiero en sus diferentes emisiones.

¿Quiénes son los nuevos presentadores de ‘Noticias RCN’ en digital?

El canal le ha venido apostando a fortalecer el área digital y su presencia en diferentes plataformas. Por esta razón, recientemente lanzaron una nueva propuesta informativa a través de una app móvil para tener una comunicación más cercana con el público. Jhorman Leal y Marcela Tunjo, son los periodistas que hacen parte de este proyecto, a quienes los usuarios en internet les auguraron muchos éxitos.

Él es Jhorman Leal

El periodista cuenta con una amplia trayectoria que combina el periodismo regional con el trabajo de investigación, enriqueciendo así el nuevo formato digital del canal. Con más de diez años de experiencia en los medios, Leal perfeccionó su oficio como corresponsal en la zona fronteriza de Norte de Santander, experiencia que le permitió desarrollar sus habilidades narrativas en situaciones complejas y en tiempo real. Actualmente, es el corresponsal jefe de fin de semana y presenta la transmisión de la aplicación Noticias RCN, pieza clave en la estrategia de noticias en vivo para plataformas como YouTube y dispositivos móviles.

Ella es Marcela Tunjo

Es una comunicadora social y periodista con más de diez años de experiencia en televisión y medios digitales. A lo largo de su carrera, ha cubierto una variedad de temas, centrándose especialmente en salud y educación, áreas que actualmente lidera en el noticiero.

Gran parte de su trayectoria la forjó en Cali, donde perfeccionó sus habilidades en reportería y producción periodística. En este momento, está cursando una Maestría en Comunicación y Marketing Político, además de un Diplomado en Management Mentor de Harvard, estudios que enriquecen su visión estratégica y su interés por la transformación digital en el ámbito de la comunicación.