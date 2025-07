Ellos son los seis hijos de Ozzy Osbourne. ¿A qué se dedican?

John Michael “Ozzy” Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, Inglaterra. Saltó a la fama como el excéntrico y provocador líder de Black Sabbath, una de las bandas pioneras del heavy metal y se convirtió en un ícono del género. En la década de 1980, después de ser expulsado de la agrupación por sus problemas con las drogas y el alcohol, lanzó una exitosa carrera en solitario. Álbumes como “Blizzard of Ozz” y “Diary of a Madman” consolidaron su estatus de leyenda.

A lo largo de su vida, Ozzy luchó contra varias adicciones, sobrevivió a múltiples accidentes y fue diagnosticado con enfermedades como el Parkinson. A pesar de estos desafíos, siguió siendo una figura relevante, especialmente después del éxito del reality show “The Osbournes”, que mostró la intimidad de su hogar.

Ozzy Osbourne durante el concierto en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Fotografía por: Andrés Torres

¿Quiénes fueron las esposas de Ozzy Osbourne?

Ozzy Osbourne, de 76 años, no solo fue una leyenda del heavy metal, sino también el cabeza de una familia. En 1971, se casó con Thelma Riley, con quien tuvo dos hijos: Jessica y Louis, y adoptó a un tercero, Elliot Kingsley, hijo de Thelma de una relación anterior. Sin embargo, su historia de amor estuvo marcada por las adicciones del cantante y una dinámica familiar que él mismo describió años más tarde como “disfuncional”. Al final, su matrimonio terminó en divorcio en 1982.

Ese mismo año, el artista volvió al altar, esa vez con Sharon Osbourne, quien no solo se convirtió en su esposa, sino también en la madre de sus tres hijos menores: Aimee, Kelly y Jack. No obstante, la pareja también enfrentó momentos intensos, como infidelidades públicas, problemas de salud y separaciones temporales. A pesar de todo, Sharon y Ozzy permanecieron juntos durante cuatro décadas.

A pesar de haber vivido rodeado de los excesos, también enfrentó desafíos profundos en su vida familiar, incluyendo la adopción de un hijo y el diagnóstico de esclerosis múltiple en otro.

¿A qué se dedican los hijos de Ozzy Osbourne?

Elliot Kingsley

Es el hijo de la primera esposa del cantante, a quien él adoptó como suyo. Nació en 1966 y, cuando su mamá se casó con Ozzy, tenía cinco años. También se dedicó al mundo del espectáculo, pero no como cantante sino como actor de teatro. Actualmente tiene 59 años.

Louis Osbourne

Nació en 1975, fruto del amor del cantante con Thelma Riley. Tiene 50 años y se desempeñó como DJ en clubes de Ibiza y Estados Unidos. No obstante, debido a problemas económicos se declaró en bancarrota. Está alejado del mundo del espectáculo, casado y viviendo en el Reino Unido.

Jessica Starshine Osbourne

Es la hija mayor de Ozzy con su primera esposa. Nació en 1972 y no quiso participar en el programa familiar. También ha estado relacionada con la industria del entretenimiento, pues ha trabajado en el departamento de vestuario y maquillaje de diferentes proyectos en cine y televisión. Dirigió el cortometraje Yellowville.

Jack Osbourne

El 8 de noviembre de 1985 nació Jack. Cuando tenía 16 años ganó gran protagonismo en los medios gracias al programa The Osbournes. Al igual que su padre, también luchó contra las adicciones. En el 2003 ingresó a rehabilitación por consumo de drogas. En el 2012 se casó y, ese mismo año fue diagnosticado con esclerosis múltiple. 7 años después se divorció de Lisa Stelly, con quien tuvo tres hijos. En el 2019 conoció a Aree Gearhart, con quien tuvo a su hija menor.

Kelly Osbourne

Nació en 1984 y le siguió los pasos a su padre. Incursionó en la música y lanzó los discos Shut Up! y Sleeping in the Nothing. Sin embargo, su vida tomó otro rumbo y se convirtió en presentadora y comentarista de moda. También ha sufrido de problemas de adicción y ha pasado por diferentes procesos de rehabilitación.

Aimee Osbourne

Es la hija mayor de Ozzy y Sharon. Al igual que su herman Jessica, también se negó a participar en el programa de televisión. Se inclinó por la música y fundó la banda de synth-pop ARO, en la que es vocalista principal.