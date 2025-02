Ozzy Osbourne se despide y hace dramática confesión: “no puedo caminar”

El pasado 3 de diciembre John Michael Osbourne, más conocido como Ozzy Osbourne, cumplió 76 años y continua siendo un emblemático artista considerado pionero del heavy metal a través de su banda Black Sabbath y de su misma carrera como solista.

El llamado Príncipe de la Oscuridad dará su concierto final en julio, con Black Sabbath, Metallica, Slaye, Anthrax y otros reconocidos artista. Sería el último en su destacada carrera, pues el mal de Parkinson, con el que fue diagnosticado hace varios años, más exactamente en el 2020, sigue avanzando sin que esto se pueda detener.

El también llamado príncipe del heavy metal dio a conocer que la enfermedad lo está dejando fuera de escena.

Ozzy Osbourne dará su último concierto en julio próximo

“He llegado al 2025. No puedo caminar, pero ¿saben qué estaba pensando durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, todavía estoy vivo”, dijo en lo que se pudo leer como una señal de agradecimiento pese a su situación. “Puede que me queje de que no puedo caminar, pero miro hacia adelante, y hay gente que no hizo ni la mitad de lo que hice yo y que no llegó”.

El miércoles pasado, Osbourne anunció su última actuación en vivo, que será en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra, el 5 de julio. La noticia también incluye que Black Sabbath tocará su primer concierto desde febrero de 2017, y por primera vez desde 2005 con la conformación original de la banda.

El concierto también se describe como un evento benéfico, con las ganancias destinadas a organizaciones que procuran investigar y descubrir nuevas curas contra el mal que ataca al músico

En entrevista a la BBC, la esposa y representante de Ozzy, Sharon, dijo que este concierto era una oportunidad para que su marido terminara una carrera que en los últimos años se ha visto afectada por numerosas cancelaciones y problemas de salud.

“Ozzy no tuvo la oportunidad de despedirse de sus amigos, de sus fans, y siente que no ha habido un punto final”, agregó. “Esto es su punto final”.

Recordemos que Osbourne también enfrentó una neumonía, antes de ser diagnosticado con Parkinson. EN el pasado tuvo serios problemas de adicción a drogas.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula