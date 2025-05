Elniko Arias y Juancho Valencia revelan los secretos de su nuevo álbum ‘El Barbero’

Con apenas 26 años, ElNiko Arias lleva tiempo puliendo su voz en la escena urbana de Medellín, entre freestyle, letras cargadas de barrio y un estilo que combina calle, ritmo y reflexión. Su más reciente apuesta es El Barbero, un álbum que rompe con las fórmulas habituales del reguetón y el rap actual, y que se construyó de la mano de Juancho Valencia, productor antioqueño dos veces ganador del Latin Grammy.

‘El Barbero’: un álbum urbano que mezcla rap, reguetón y sinfónica desde Medellín

En conversación con Vea, ambos hablaron del proceso detrás de este disco, que mezcla G-Funk, reguetón y rap con arreglos sinfónicos interpretados por la Filarmónica de Medellín. Pero más allá de lo sonoro, El Barbero nace como un manifiesto artístico que conecta la crudeza del barrio con el rigor de la academia.

“El Barbero, antes de tener ese nombre, ya era una conversación sincera. Las canciones iban saliendo como si uno se estuviera sincerando con la gente. A medida que íbamos armando esa conversación sincera, fue que empezó a aparecer la figura del Barbero. Como que, dentro de nuestro universo, dentro de nuestros barrios, dentro de nuestro ecosistema, hay una persona que es el psicólogo de todos: el barbero. Entonces es como esa mezclita entre sinceridad y observación que se fue dando en el proceso, y así nació este proyecto” explicó ElNiko Arias a este medio.

A partir de esa idea surgió la figura del barbero, ese personaje común en muchos barrios que escucha, aconseja, observa y se convierte en “el psicólogo”. Fue este concepto el que se convirtió en el hilo conductor del disco, compuesto por diez canciones que relatan vivencias personales, historias de su entorno y reflexiones sobre la vida callejera.

Los retos de lanzar un álbum en 2025

Aunque lanzar un álbum completo no es lo más común en estos tiempos, para los creadores de El Barbero esa fue una decisión consciente.

“El Barbero es un álbum totalmente innecesario en este momento. No cumple ningún objetivo del momento. No es un álbum fácil de escuchar, no es un álbum fácil de viralizar porque no tiene un bailecito de TikTok, no es un álbum con letras pensadas para generar un gancho comercial y rápido. Es un álbum que el mundo podría seguir girando sin él. Pero ahí es donde los artistas tienen que concentrarse. Y esa es un poco la apuesta de este álbum. Es un álbum que definitivamente va en contra de todos los parámetros que te dicen cómo se debe hacer un álbum hoy, en 2025. Es más, la palabra “álbum” en la industria ya parece que no existe", expresó Juancho Valencia a Vea.

La producción del disco tomó dos años, entre ajustes, aprendizajes y una búsqueda clara por un sonido con identidad. Por su parte, el showcase de lanzamiento se realizó el pasado 6 de mayo en el marco del BIME Bogotá. La presentación incluyó a 12 músicos en vivo, un barbero en escena y una propuesta visual que reflejaba el universo del álbum.

¿Quién es Elniko Arias?

Nicolás Arias, conocido como ElNiko Arias, es un artista de la ciudad de Medellín (Colombia), que desde los 13 años comenzó su carrera escribiendo letras de Rap.

Hoy, el joven artista ha puesto una bandera en el país con un sonido auténtico que evoca a la vieja escuela combinado de manera magistral con una fuerza lírica y de composición que se resumen en una frase que él mismo enuncia como su esencia: “El rap me salvó la vida, el reggaetón me dio la mano”.