Emiliano Aguilar reveló por qué se alejó de Ángela Aguilar. “Me sentí traicionado”

La familia Aguilar, una de las dinastías más reconocidas de la música mexicana, vuelve a estar en el ojo público, esta vez por las declaraciones de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar. El joven decidió hablar abiertamente sobre las razones que lo llevaron a alejarse de su hermana Ángela Aguilar, con quien asegura tuvo un vínculo cercano en el pasado.

Según relató, el quiebre con Ángela comenzó tras recibir un mensaje de voz de su padre, en el que lo acusaba de pedirle dinero a su hermana cuando ella apenas tenía 17 o 18 años. “Emiliano, me das vergüenza… que a tu edad le estás pidiendo a tu hermana dinero”, fue la frase que asegura escuchó de Pepe Aguilar, situación que lo dejó en estado de shock, ya que afirma que nunca le pidió apoyo económico a la joven intérprete.

El episodio no quedó ahí. Tiempo después, Emiliano descubrió que Ángela había comentado a su padre que él le enviaba dinero mes a mes, una versión que, de acuerdo con él, era completamente falsa. Este hecho marcó un punto de no retorno en su relación, pues sintió que su hermana estaba alimentando una historia que no correspondía con la realidad.

Lo que más dolió a Emiliano fue sentirse traicionado por alguien a quien asegura haber apoyado incondicionalmente. Recordó que durante momentos difíciles para Ángela, como la polémica que enfrentó por su relación con Gussy Lau, él fue el único que estuvo a su lado. “Yo fui el único que estaba ahí… la apoyé cuando estaba llorando sola en el camerino”, aseguró, destacando que, pese a su respaldo, la situación terminó en distanciamiento.

A esto se sumó un episodio más reciente que terminó de enfriar la relación: Ángela mostró interés en conocer a una de las hijas de Emiliano. Él accedió, pero pidió que fuera un encuentro íntimo, lejos de cámaras y reflectores. Sin embargo, su hermana propuso hacerlo en el marco de uno de sus conciertos junto a Christian Nodal, algo que Emiliano rechazó por considerar que no era el momento ni el espacio adecuados para una reunión familiar de ese tipo.

Estas experiencias, en conjunto, hicieron que Emiliano decidiera tomar distancia. En sus palabras, el cúmulo de malentendidos, acusaciones falsas y desacuerdos lo llevaron a cortar la cercanía con Ángela, pese a los lazos de sangre y al cariño que alguna vez los unió.

El testimonio del primogénito de Pepe Aguilar abre una nueva ventana a las tensiones internas de la familia, que siempre ha buscado proyectar una imagen de unidad en el ámbito público. Aunque no ha habido respuesta de Ángela respecto a estas declaraciones, la revelación de Emiliano deja claro que las diferencias entre los hermanos van más allá de rumores y trascienden hacia heridas personales que aún no han sanado.