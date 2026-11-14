¿Emiro Navarro de ‘MasterChef’ tiene un tumor? Influencer habló antes del Stream Fighters 5

Emiro Navarro ha tenido algunos quebrantos de salud en los últimos días y por ello, surgió una ola de especulaciones sobre el origen de los mismos.

Dentro de los rumores que se manejaron en las redes sociales surgió uno muy preocupante que planteaba la posibilidad de que el generador de contenido de 24 años, que esta semana entró en el Top 10 de los participantes de ‘MasterChef Celebrity‘, estuviera enfrentando las consecuencias de un tumor cerebral. Esto por supuesto, alertó a su inmensa comunidad digital.

Antes del pesaje reglamentario del evento Stream Fighters 5, en el que participará boxeando, el nacido en Magangué, Bolívar, se mostró entusiasmado en sus redes sociales y subió una historia en el ambiente campestre, en la que estaba que estaba listo para el encuentro.

"Por fin llegó el día oficial del pesaje (…) estos últimos días han sido enfocados en relajarme y en esa paz interior que necesito… Sinceramente me he sentido nervioso, ansioso, con mucho miedo, pero quiero transformar todo eso", dijo en un video.

"Lo importante es saber sobrellevarlas (las emociones), sentirlas, darnos cuenta de que somos seres humanos… me hace sentir mucho más vivo…todo ese miedo trato de transformarlo", puntualizó Navarro que se mostró muy contento porque su familia viajó desde Medellín y Barranquilla para apoyarlo en el encuentro.

Emiro Navarro explica la razón de sus quebrantos de salud

Ya en el pesaje fue más enfático y negó por completo que su salud enfrentara una situación tan grave como la de un tumor. “Estoy muy bien de salud, todo está bien, hubo muchos rumores como de un tumor, que en la cabeza… fue un tema completamente físico”, dijo cuando fue indagado por su estado.

Explicó además que los quebrantos que enfrentó estuvieron relacionados con las exigencias físicas de los entrenamientos que tuvo para participar en la competencia y a los cuales no estaba acostumbrado.

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“Yo nunca en mi vida había levantado una pesa, no he sido deportista nunca; esto fue como mi primer paso para meterme en el deporte, entonces sí siento que mi cuerpo en un momento me pasó factura, porque quise como excederme”, dijo el generador de contenido que se enfrentará a Valentino Lázaro, generador de contenido y exparticipante de ‘La Casa de los famosos’, este sábado 14 de noviembre.



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