Emotiva reacción de Polilla al recibir retrato de ‘La Gorda Fabiola’. “Está hermoso”

Han pasado nueve meses desde que Fabiola Posada, conocida en la televisión colombiana como ‘La Gorda Fabiola’, falleció debido a una infección bacteriana severa. Desde entonces, su esposo Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, ha realizado en redes sociales múltiples publicaciones recordando con amor y nostalgia a quien fue su pareja durante casi tres décadas.

Su relación fue una de las más queridas y admiradas de la farándula colombiana, y aunque Polanía aun expresa su tristeza por la repentina partida de su esposa, también la recuerda con amor, admiración y gratitud. Por eso, el artista plástico Juan Pablo Pedraza quiso sorprenderlo con un emotivo detalle que lo conmovió profundamente.

En un video publicado en TikTok, Pedraza revela que tiene una sorpresa para Polilla mientras sostiene un cuadro volteado. “¿Se acuerdan de este retrato que pintamos hace tiempo y que costó tanto? pues llegó la hora de entregárselo a la persona indicada", comentó el artista girando el cuadro y dejando ver el rostro de La Gorda Fabiola mientras Polilla no pudo contener las lágrimas.

Pedraza aseguró que el retrato no podía estar en mejores manos, y le preguntó a Polilla cómo fue la primera vez que se enteró de la existencia del cuadro. “Cuando ella se me fue, comencé a recibir muchos mensajes y me etiquetaron en varias publicaciones de esta obra”, contó el humorista.

El artista aprovechó también para preguntarle qué había sentido al ver el rostro de su esposa plasmado en una obra de arte, a lo que Polilla respondió que lo más importante del cuadro es que está decorado con todo el amor de los colombianos que querían a su esposa.

Entre lágrimas, el humorista agradeció el gesto y mencionó que su esposa “era de colores”.

¿Por qué Polilla vendió la ropa de ‘La Gorda Fabiola’?

Una de las iniciativas que tenían los humoristas era vender las cosas como ropa o accesorios de Fabiola con el fin de recoger fondos para una fundación. Pese a que la actriz partió de este mundo, Polilla ha continuado con esa labor. Esta semana anunció que, una vez más, realizará “El pulguero de la Gorda’, para que sus seguidores puedan llevarse alguna prenda o accesorio de ella.

“Mi esposita siempre fue un símbolo de empoderamiento de las mujeres de tallas plus, luchaba porque las Gorditas debían tener diseños hermosos para su buen vestir, apoyaba todo tipo de emprendimiento que tratara el tema, cada año realizaba el Pulguero de La Gorda, donde vendía prácticamente todo su closet y recogía fondos para la fundación @fumdir“.