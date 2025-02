En entrevista, Epa Colombia contó qué será lo primero que hará al salir de prisión

El pasado 30 de enero, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en contra de Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, quien debe cumplir cinco años y dos meses de prisión por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas y daño a bien ajeno.

La creadora de contenido lleva 15 días privada de la libertad. En la Cárcel El Buen Pastor, donde cumple su condena, se ha mostrado compartiendo con sus compañeras. Ayer, varios medios de comunicación hablaron con ella, quien brindó sus primeras declaraciones desde que está recluida.

“Han sido días muy difíciles. A mí me dictaron la sentencia el 29, al otro día me trajeron aquí, al Buen Pastor. Días difíciles, de mucha tristeza. Sí, dañé bien ajeno, pero no debió estar el delito de terrorismo. No destruí toda la estación, solo fueron tres cosas: un vidrio, la tarjeta del lector y otro vidrio”, dijo en diálogo con Noticias Caracol.

Daniedy Barrera, influenciadora conocida como Epa Colombia.

Asimismo, pidió que tuvieran en cuenta su resocialización: “Todos los 13 de cada mes firmaba un libro, cumplí con lo que me exigieron, monté mi negocio y ayudé a muchas personas… eso también debe tenerse en cuenta”, agregó.

El plan de Epa Colombia al salir de la cárcel

La influencer aseguró que estas dos semanas no han sido fáciles, sobre todo por no poder ver a Daphne Samara, su hija. En otra entrevista con Noticias RCN, reveló qué hará una vez salga de la cárcel. “Lo primero que haría es encontrarme con mi hija, llevo 15 días sin verla y ha sido muy duro, creo que es lo más difícil. El tiempo no se recupera, las cosas materiales sí, pero el tiempo no”.

La también empresaria de queratinas aprovechó la oportunidad para hacer una reflexión sobre lo que le ha dejado su estadía en la cárcel: “Cuando pasa el tiempo, aquí tú conoces lo verdaderos amigos, amores y familia. Muchas de las reclusas han sido olvidadas y creo que por parte de mi empresa merecían un obsequio y yo siempre estuve ahí... Desde que me ocurrió lo del 2019, creo que he hecho las cosas bien. Cometí un error, pero creo que esas ocasiones se pueden aprovechar para hacer algo muchísimo mejor".

En conversación con Johana Bahamón, Epa se negó a tener a su hija dentro de la cárcel: “No quiero que mi hija pague por los errores de su mamá. Acá se viven cosas muy terribles que tú no te alcanzas a imaginar. Yo quiero que ella crezca libre y feliz, sin esas imágenes que yo tengo que ver todos los días”.