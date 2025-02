Desde la cárcel, papás de Epa Colombia piden su libertad: “su hija la necesita”

El 27 de enero pasado, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegó a una de sus peluquerías para detenerla. Al día siguiente fue trasladada a la Cárcel El Buen Pastor donde cumple su condena de 5 años y dos meses por los daños ocasionados a una estación de Transmilenio en noviembre del 2019.

Papás de Epa Colombia llegaron a la cárcel

Desde el momento de su detención, amigos, seguidores y familiares le han mostrado su apoyo a la creadora de contenido a través de múltiples mensajes en redes sociales. Incluso, varios llegaron a las afueras del centro de detención con carteles expresándole a Daneidy que desean verla pronto en libertad.

Epa Colombia pasó su segunda noche en el búnker de la Fiscalía. Fotografía por: Instagram @epa_kera100k

Karoll Samantha, pareja sentimental de la también empresaria, publicó en sus redes sociales unas imágenes donde aparece en la fachada de la cárcel. “Más orgullosa de ti no puedo estar amor mío, eres una mujer de admirar en todo el sentido de la palabra, Dios es maravilloso y misericordioso. Pronto estaremos juntas de nuevo Samarita y yo te amamos y extrañamos”.

Gerardo Barrera y Martha Rojas, progenitores de la empresaria, también visitaron el lugar y solicitaron ayuda para su pronta liberación: “pido a los organismos internacionales que por favor se pronuncien porque mi hija ha sido detenida por un delito que no existe en la legislación”, dijo el papá de Epa.

Por su parte, su mamá, agregó: “yo, madre de Daneidy Barrera pido libertad para mi hija, por la hija que ella tiene que la necesita”. Las imágenes se han viralizado en las diferentes redes sociales, donde los internautas han dejado sus comentarios: “merece la libertad. Ya pagó un dinero, hizo publicidad. Ya deberían reconsiderar por favor”, “la bebé es la que esta pagado las consecuencias de todo esto”, “ella logro reivindicar todo lo malo que pudo hacer, se retractó y sobre todo su hija la necesita”, “nadie es perfecto. Se merece otra oportunidad”, “qué dolor para esos padres, y digan de Epa lo que quieran decir, pero buena hija si es”.

¿Por qué Epa Colombia se grabó dañando la estación de Transmilenio?

En una entrevista pasada con el programa La Red, la creadora de contenido explicó por qué ese día de las marchas se grabó destruyendo la estación de Transmilenio, hecho del cual se mostró arrepentida.

“Un amigo me dijo: ‘Amiga, estamos en las marchas, te tienes que volver más famosa’. En ese momento, yo le pregunté que qué tenía que hacer y me respondió que teníamos que hacer un video y que nos teníamos que reunir varios. Ellos fueron los que me dieron la idea de hacer el video del TransMilenio. Yo no quería hacer ese video, de verdad, y mucho menos lo quería subir, pero lo hice y a los cinco minutos ese video era tendencia por todo lado”.