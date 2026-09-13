Encuentran nota inédita de Yeison Jiménez, ocho meses después de su muerte: “Una sorpresa”

El pasado 10 de septiembre se cumplieron 8 meses de la muerte de Yeison Jiménez, luego de sufrir un accidente aéreo junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes también perdieron la vida. La inesperada pérdida del cantante de música popular dejó conmocionado al país y dejó un profundo vacío entre sus seres queridos, amigos, colegas y seguidores. Desde entonces, varios artistas han rendido homenaje al intérprete de Aventurero compartiendo fotografías, videos y mensajes en redes sociales destacando no solo su carrera musical, sino también los momentos especiales que vivieron a su lado. Ahora, ocho meses después de su partida, nuevos recuerdos del artista han vuelto a despertar la nostalgia en aquellos que formaron parte de su vida y su trayectoria.

Yeison Jiménez cumplió 8 meses de fallecido

El productor Georgy Parra, quien colaboró con Yeison Jiménez a lo largo de su carrera musical, publicó uno de esos recuerdos que tocaron las fibras de los fanáticos del artista.

A través de una publicación en sus redes sociales, Parra expresó que la ausencia del cantante le había brindado la oportunidad de ver algunas cosas con más madurez, permitiéndole distinguir entre quienes consideraba honestos, auténticos y leales. “Van 8 meses y ¿cómo está todo por allá? YJ. Por aquí digamos que bien, tratando de avanzar el día a día, recordando… tratando de entender lo inexplicable entre la nostalgia, el consuelo y la esperanza. Tu música sonando todavía. Tu público no te abandona y yo, recibiendo todas las bendiciones de la forma más bonita. Aquí en el estudio coloqué un cuadro muy bonito que pensaban subastar y decidí ofrecer lo más alto para quedarme con él, espero te guste negro”.

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Además, relató que, de forma inesperada, se encontró con unas anotaciones que el cantante había dejado mientras trabajaban en el estudio grabando ‘MLP’, una de sus producciones. Este descubrimiento se dio meses después de la muerte del artista y llevó al productor a reflexionar sobre la falta que hace Yeison y sobre las personas que lo rodearon durante su trayectoria. “También en un viejo cuaderno del estudio después de tu partida encontramos unas notas tuyas de cuando grabamos la voz de MLP con partes de la letra y lo más extraño es que la firmaste. ¡FUE UNA SORPRESA! Ahí lo pondré enmarcado a un lado de tu cuadro. Eso para mí vale más que poner todos los discos y récords de éxitos que hicimos. 🥺❤️‍🩹 aunque por ahí ya estoy buscando espacio».

Finalmente, agregó: “Tu ausencia ha servido para mucho. En mi caso para observar mejor, ver todo con más madurez, afianzar la mirada con los corazones honestos, reales y leales… como también ver con claridad los que no lo son. Por aquí se te extraña negro”.

Los internautas reaccionaron al mensaje del productor: “Se me apachurró el corazón”, “creo que cada día que pasa nos duele más su partida”, “cada 10 vuelve a abrirse una herida que será difícil de cerrar, cuánta falta nos hace”, “se me hizo un nudo en la garganta mientras lo leía”, “ese escrito de Yeison Jiménez tiene un valor incalculable”.