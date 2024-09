¿Endry Cardeño quiere ser mamá?: La actriz sorprendió con su revelación

Endry Cardeño se dio a conocer en el mundo de la televisión gracias a su personaje de Laisa en Los Reyes. Ese papel la convirtió en una de las primeras mujeres transgénero en tener un protagónico en una telenovela colombiana.

Desde entonces, Endry participó en otras producciones como Chepe fortuna, Casa de reinas, La promesa, Fugitivos, La esquina del diablo, Enfermeras, entre otras.

Endry Cardeño reveló detalles de su vida privada

La actriz fue invitada a Los Enredados, el programa colaborativo de Caracol Televisión y La Red, donde habló sobre varios detalles de su vida personal y profesional. Entre ellos, se refirió a las luchas que ha tenido para salir adelante, su papel en Los Fugitivos, donde hizo un personaje de hombre, entre otros detalles.

Uno de los temas que abordó fue sobre sus planes de convertirse en madre. De acuerdo con lo que dijo, no quiere tener hijos. “No, con esta pobreza qué se va a poner uno a tener hijos, señores por favor. O sea, cada quien que haga lo que quiera y me parece que es muy valiente hoy en día tener hijos. Para mí, para Endry Cardeño, apuradito puedo conmigo. Por eso mi show de comedia se llama ‘En estado crítico’, porque yo vivo así”, dijo la actriz.

De igual manera, reveló que, aunque no tiene hijos, sí tiene algunos amigos a quienes considera con ese vínculo maternal. “Tengo hijos como de estas jerarquías que hay, tengo muchos amiguitos gays que me dicen madre y yo les digo hija o hijo, pero no tengo que criarlos ni nada”.

¿Por qué expulsaron a Endry Cardeño del colegio?

La actriz también se refirió a una anécdota de su infancia cuando, en el colegio, la rectora le había hecho una advertencia para que no se depilara. “No lo quiero volver a ver con las cejas depiladas”, le dijo la maestra.

Aunque Endry “le prometió” que no lo volvería a hacer, días después llegó nuevamente con las cejas depiladas, por lo que fue expulsada de la institución educativa. Sin embargo, su mamá tuvo que firmar un documento donde decía que su retiro era voluntario para no tener problemas legales.