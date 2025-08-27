Enrique Iglesias será papá a los 50 años. ¿Cuántos hijos tiene y quién es su esposa?

Recientemente, la revista Hola confirmó que la familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, su esposa, están en la espera de un nuevo hijo. De acuerdo con el portal de entretenimiento, la pareja tiene una “enorme felicidad” por la llegada de su bebé y que “el embarazo es real y que todo sigue su curso perfectamente bien. Ambos están muy ilusionados con volver a ser padres y lo serán a finales de este año“.

Los rumores del embarazo comenzaron hace unas semanas cuando fueron difundidas unas imágenes por la misma revista donde se observaba a la extenista con ropa deportiva ancha, que, al parecer, “ocultaban sus curvas premamá”.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Iglesias y quién en Anna Kournikova, su esposa?

El cantante de 50 años, famosos por canciones como Nunca de olvidaré, Súbeme la radio, El perdedor, Cuando me enamoro, Bailando, entre otras, tiene cuatro hijos junto a su esposa Anna: los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años y Mary, de cinco.

El cantante y la extenista viven en Miami junto a sus hijos y, según la revista People, “a ambos les encanta ser padres y pasar tiempo con sus hijos. No hay otra pareja de Miami que cuide más de su intimidad que ellos”.

Enrique y Anna se conocieron en el 2001 en el set del video musical Escape y durante la mayor parte del tiempo han mantenido su relación lejos del ojo público.

Anna Kournikova es una extenista profesional que alcanzó la fama a finales de los años 90 y principios de los 2000. Aunque no logró ganar un título individual de la WTA, se convirtió en una de las deportistas más reconocidas a nivel mundial y a pesar de las lesiones que acortaron su trayectoria deportiva, Kournikova se convirtió en un ícono más allá del tenis, gracias a su atractivo físico, sus contratos publicitarios y sus apariciones en revistas y programas de televisión.