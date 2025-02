Entre lágrimas, Carolina Soto habló de sus días difíciles tras una reciente pérdida

Carolina Soto es una de las presentadoras más populares y queridas del canal Caracol, entre otras razones, por su trabajo como parte de Día a Día, matutino al que llegó en marzo de 2018. Además, es empresaria y también se le considera una figura de redes sociales gracias a sus más de 6 millones de seguidores.

Sin embargo, lejos de las cámaras y el glamur que suelen rodearla por su trabajo, la caleña abrió un espacio a través de Instagram en el que habló sobre su intimidad y, entre lágrimas, se expuso sin filtros.

Los días difíciles de Carolina Soto

El pasado 10 de febrero, la presentadora de Caracol Televisión enfrentó la pérdida de Praga, una de sus mascotas, quien hizo parte de su hogar por más de 10 años.

Ahora que han pasado cuatro días de esta dolorosa partida, Carolina Soto aprovechó las historias de Instagram para desahogar los sentimientos que la rodean en estos momentos.

“No ha sido nada fácil ¡Ha sido durísimo para mí y no se imaginan cuánto! (...) Fueron 10 años en los que Praga me acompañó, pues llegó al hogar, incluso, antes que mis hijos. Ella estuvo presente en el nacimiento de mis niños y también cuando mi hermanita murió, como que estuvo en momentos tan importantes de mi vida que por eso siento que la voy a extrañar tanto", comentó la vallecaucana de 39 años.

“Les confieso algo que me hace muy feliz y es que mi experiencia con Praga, así como el haberles compartido muchas cosas de ella por aquí, hizo que muchos de ustedes se animaran a tener una mascota. Muchas personas me escribieron eso y me hace muy feliz saber que, de cierta manera, nos convertimos en inspiración. Creo que Praga tenía una misión muy clara en el mundo y vino, la cumplió y se fue”, agregó Carolina Soto.

Por último, la estrella del canal Caracol advirtió que su vida y su trabajo deben continuar, pero ahora deberá seguir adelante con un vacío en su hogar y en su corazón. De igual manera, agradeció a todos aquellos que le han enviado mensajes de fuerza y apoyo en momentos tan complicados.

“Y sí... en la vida hay momentos buenos y otros no tanto, como las despedidas. Esta semana ha sido una de las más complejas, pero seguiré en mi proceso y espero con ansias el día en que pueda recordar este momento con tranquilidad y alegría. Amen profundamente a sus mascotas y a sus familias, disfruten con ellos cada segundo”, concluyó Carolina Soto.