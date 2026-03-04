Entre lágrimas, Melissa Gate reveló que le pidió perdón a Karina García y Andrés Altafulla

Tras varios meses de haber concluido su participación en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, Melissa Gate volvió a referirse a las polémicas que marcaron su paso por el reality del Canal RCN y sorprendió al revelar que decidió pedir disculpas a dos de sus excompañeros: Karina García y Andrés Altafulla (ganador).

La creadora de contenido, quien fue una de las figuras más comentadas de esa edición por sus enfrentamientos y opiniones directas, aseguró que con el paso del tiempo reflexionó sobre algunos episodios ocurridos durante la convivencia. Según explicó, el encierro, la presión constante de las cámaras y la competencia influyeron en ciertas reacciones que hoy reconoce pudieron resultar hirientes.

El mensaje de Melissa Gate a Karina García y Andrés Altafulla

En una reciente transmisión en vivo, Melissa Puerta (nombre real) confesó que tomó la iniciativa de comunicarse de manera personal con varios participantes de su temporada. Entre ellos mencionó directamente a Karina y a Altafulla, con quienes protagonizó tensos momentos frente a la audiencia.

La influenciadora señaló que su intención fue asumir responsabilidad por comentarios y actitudes que, en medio del juego, escalaron más allá de lo estrictamente estratégico. “Sentí que debía hacerlo”, expresó, dejando claro que no buscaba justificar su comportamiento, sino reconocer que el impacto de sus palabras trascendió la dinámica del programa.

“Llamé a Karina y a Altafulla porque sentía que les debía una disculpa sincera (...) Yo soy tan buena persona que yo llamé a todos mis compañeros y a todos les pedí perdón y les dije: ‘Ey, pasó algo con ustedes y les dije cosas porque... no sé, estaba estresada, no dormía, tomaba pastillas, tenía ansiedad, me sentía sola y quería salir rápido de ahí’”, concluyó.

De acuerdo con Melissa Gate, las conversaciones se dieron en privado y formaron parte de un proceso personal de autocrítica. Aunque no detalló cómo fueron recibidas sus disculpas, sí afirmó que necesitaba dar ese paso para sentirse en paz y cerrar ese capítulo de su vida mediática.

Reacciones a la confesión de Melissa Gate

La confesión de Melissa Gate generó un inmediato debate en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios aplaudieron su gesto, calificándolo como una muestra de madurez y crecimiento personal, otros cuestionaron el momento elegido para hacerlo público.

Aun así, el anuncio volvió a poner en el centro de la conversación lo ocurrido en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, un formato que suele intensificar conflictos debido al aislamiento y la exposición permanente.

Por ahora, ni Karina García ni Altafulla han emitido declaraciones amplias sobre lo dicho por Melissa Gate.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí