Entre lágrimas, viuda de Yeison Jiménez envió nuevo mensaje a los fanáticos del cantante

El legado musical de Yeison Jiménez continúa vigente. Este 23 de julio fue presentada 'Mala de profesión’, una canción inédita que el artista dejó lista poco antes de su trágica muerte y que esperaba compartir con su público como parte de los proyectos que tenía en marcha. El lanzamiento estuvo acompañado por un evento especial en el que familiares, amigos y seguidores recordaron al intérprete de música popular.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo protagonizó Sonia Restrepo, viuda del cantante, quien tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, compartió un sentido mensaje que conmovió a quienes estaban presentes y que, posteriormente, también despertó reacciones en redes sociales entre los seguidores del artista.

El mensaje de Sonia Restrepo a los fanáticos de Yeison Jiménez

Durante su intervención, Restrepo reconoció que regresar a un escenario para hablar del legado de su esposo no ha sido un proceso sencillo. Agradeció el respaldo de quienes permanecieron junto al artista a lo largo de los años y aseguró que el cariño del público ha sido una muestra del impacto que dejó su música.

“Esta es una muestra de amor, de muchas cosas tan lindas que Yeison siempre ratificaba: que ustedes eran los verdaderos Jimenistas de corazón. Créanme, muchachos, que para mí no es fácil estar acá. Se me remueven muchas fibras. Pensé que no iba a ser tan fuerte todo este duelo y todo lo demás”, expresó inicialmente.

Sonia Restrepo explicó que la publicación de ‘Mala de profesión’ es apenas el comienzo de un propósito personal: dar a conocer todo el material que Yeison Jiménez alcanzó a dejar grabado antes de fallecer. Según contó, considera que esas composiciones no pueden quedar guardadas y deben llegar a quienes siguieron su carrera desde sus inicios.

“Me parecía justo y muy bonito poder terminar de hacer todo lo posible para que todas las canciones que hizo mi esposo, en compañía de grandes productores, grandes amigos y grandes compositores, pudieran llegar a ustedes. Ustedes, que son fieles seguidores, que aman su música y conocieron su historia, que a través de los años lo acompañaron y lo siguieron en sus momentos más importantes, merecían conocerlas. Me parecía importante que esas canciones no se quedaran en el olvido. Esta no es la primera. Son muchas y voy a hacer hasta lo imposible para que todos ustedes las conozcan y las disfruten”, agregó.

En la parte final de su mensaje, Sonia Restrepo también reveló algunos de los sueños que el cantante tenía para esta nueva etapa de su carrera. Recordó que trabajaba intensamente en un proyecto con el que buscaba llevar la música popular colombiana a escenarios internacionales, un objetivo por el que, incluso, sacrificó tiempo con su familia.

“Él tenía muchos sueños. Venían de un proceso muy bonito, querían hacer su quinta gira a México y venían con un proyecto precioso, al que le dedicó mucho tiempo. Me decía: ‘Amor, yo quiero sacar un álbum total. Quiero que la música regional colombiana llegue a muchos lados. Voy a hacer un álbum que sea internacional, que a todo el mundo le guste’. De verdad les agradezco mucho porque sé que los que están acá están de corazón. Los quiero y quiero darles las gracias”, concluyó la viuda de Yeison Jiménez.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí