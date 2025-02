Epa Colombia advirtió sobre trastornos que la afectan en prisión: “Son días difíciles”

Tras dos semanas de su ingreso a la cárcel El Buen Pastor, la influenciadora Epa Colombia concedió sus primeras entrevistas. Una de estas fue para Noticias Caracol, informativo en el que se refirió a unos trastornos mentales que, según ella, se han acrecentado desde su llegada al centro penitenciario.

Además, la también empresaria habló sobre Daphne Samara, su pequeña hija, y resolvió la duda de por qué no ha podido verla.

¿Qué le pasó a Epa Colombia?

En su charla con Noticias Caracol, Daneidy Barrera Rojas mencionó que ha pasado por unos días difíciles, sobre todo por el hecho de permanecer alejada de Daphne Samara, quien cumplirá diez meses de nacida en próximos días.

“Tengo mucha depresión posparto y ansiedad (…) Son días difíciles, la verdad. Han sido días de tribulación, sobre todo por no tener a mi hija. Ella hasta ahora tiene nueve meses y me necesita tanto como yo la necesito a ella. Me gustaría que todo eso lo tuvieran en cuenta en este momento. En 2019, cuando todo pasó, yo no tenía una hija, pero ahora tengo una pequeña que depende de mí, vive de mí y no tiene ni siquiera un añito”, explicó Epa Colombia.

En cuanto a las razones por las que no ha podido recibir a su hija en la cárcel El Buen Pastor, la figura de redes sociales advirtió: "Yo he hecho unas cartas de petición y dicen que es hasta los seis meses, mi hija tiene nueve. Como otras que me comentan: ‘No, es hasta los dos años’, ¿me entiende? Entonces estoy en eso".

Cabe recordar que, según lo establecido, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe autorizar el ingreso de Daphne Samara al centro de reclusión donde su madre permanece y para eso se deben cumplir una serie de requisitos.

Epa Colombia reclamó su derecho a la lactancia

En otra charla que brindó desde la cárcel El Buen Pastor, esta vez a Johana Bahamón, la creadora de contenido recordó que la lactancia materna en prisión es un derecho fundamental para las mujeres que están en esa situación.

“A mí me gustaría que me dieran el derecho de la lactancia. Que ella (su hija) pudiera venir todos los días, una hora diaria, para yo tener esa comunión con ella, abrazarla, verla crecer, porque esa es mi mayor motivación: verla crecer”, comentó Epa Colombia.

“Todos los días, levantarme, hacerle sus huevitos, no tenerla es muy duro porque ella está apegada a mí. Eso es lo que me ha dado más duro”, concluyó Epa Colombia sobre su experiencia en prisión.