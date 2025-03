¿‘Epa Colombia’ le contará a su hija que estuvo en prisión? Así respondió

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia‘, llegó el 30 de enero a la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, para cumplir con una condena de 5 años y 2 meses.

La influenciadora fue hallada culpable de los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, luego de vandalizar una estación de Transmilenio en las protestas del 22 de noviembre de 2019.

Este complejo episodio marcó la vida de ‘Epa Colombia’ y de su familia. Razón por la que, en una reciente entrevista, le preguntaron sobre la manera en que abordará a futuro este tema con Daphne Samara, su bebé de 11 meses.

Así le contará ‘Epa Colombia’ a su hija que estuvo en la cárcel

En una entrevista con el pódcast Más allá del silencio, del periodista Rafael Poveda, Daneidy Barrera aseguró que, aunque su hija está pequeña y no recordará estos momentos, en unos años será sincera y le contará todos los detalles para que la menor aprenda de su experiencia y evite cometer errores similares que la lleven a perder su libertad.

“Está muy pequeña, pues le contaré del error que cometí para que no lo cometa, pero pues ya habrá pasado muchísimo tiempo, estaré con más hijos, no sé, viajando, pero le contaré todo. Le mostraré que mientras ella estaba allá, la mamá estaba acá en la cárcel. No quiero mitigarle a mi hija o aparentarle otra mamá, sino demostrarle quién en realidad soy“, expresó ‘Epa Colombia’.

”Mis padres fueron de escasos recursos. Me gustaría que tuviera una muy buena educación para que fuera muy inteligente y supiera todas las cosas e hiciera bien y fuera una chica de bien, una universitaria exitosa", agregó la también empresaria sobre los planes que tiene en mente para Daphne Samara, quien cumplirá su primer año de vida el próximo mes.

Aunque había dicho que permanecería hermética ante los medios de comunicación, 'Epa Colombia' ha concedido varias entrevistas durante sus primeros meses en prisión. Fotografía por: Captura de pantalla YouTube

Epa Colombia no quiere que su hija viva en la cárcel

En una entrevista que brindó desde la cárcel El Buen Pastor a Johana Bahamón, la creadora de contenido recordó que la lactancia materna en prisión es un derecho fundamental para las mujeres que están en esa situación.

“A mí me gustaría que me dieran el derecho de la lactancia. Que ella (su hija) pudiera venir todos los días, una hora diaria, para yo tener esa comunión con ella, abrazarla, verla crecer, porque esa es mi mayor motivación: verla crecer”, comentó ‘Epa Colombia’, quien advirtió también que no quiere tener a la bebé viviendo en prisión, teniendo en cuenta que “en estos lugares se ven cosas muy horribles”; sin embargo, advirtió que le gustaría recibir la visita de su hija a diario.

“Yo quiero verla todos los días, levantarme y hacerle sus huevitos. No tenerla es muy duro porque ella está apegada a mí. Eso es lo que me ha dado más duro”, concluyó ‘Epa Colombia’ sobre su experiencia en prisión.