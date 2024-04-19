Epa Colombia publicó emotivo mensaje para su hija. “Pronto estaremos juntas de nuevo”

La empresaria e influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, volvió a robarse la atención de sus seguidores en redes sociales este 10 de septiembre al compartir un mensaje lleno de ternura para su hija, quien cumplió 17 meses de nacida. A través de sus historias de Instagram, Barrera publicó una imagen de la pequeña, acompañada de unas palabras que dejaron ver la emoción que siente por el crecimiento de su hija

“Cumplimos 17 meses siendo las mamás de esta hermosa princesa”, escribió Epa Colombia, haciendo referencia al tiempo que ha pasado desde que ella y su pareja se convirtieron en madres. Las publicaciones incluyeron momentos íntimos de la bebé, risas y juegos que evidencian lo mucho que ha crecido desde su llegada al mundo en abril de 2024.

Epa Colombia. Fotografía por: Instagram

La influencer, que ha estado en el ojo público por su transformación personal y profesional en los últimos años, suele compartir con sus más de cinco millones de seguidores detalles de su faceta como madre. En esta ocasión, sus palabras despertaron mensajes de felicitación y apoyo, pues muchos fanáticos destacaron el cambio positivo que ha experimentado desde que asumió la maternidad.

Los comentarios en redes no tardaron en multiplicarse: “Qué hermosa está tu bebé, se nota el amor que le das”, “Ser madre te ha cambiado para bien” y “Eres un ejemplo de cómo reinventarse”, fueron algunas de las reacciones que recibió.

Epa Colombia, quien en el pasado fue protagonista de varias controversias mediáticas, ha buscado en los últimos años mostrarse como una mujer centrada en su familia y en sus negocios, especialmente su exitosa línea de queratinas. La llegada de su hija ha marcado un antes y un después en su vida, algo que ella misma ha reconocido en múltiples entrevistas y transmisiones en vivo.

Con este gesto, la empresaria reafirma que su prioridad es su familia. Sus seguidores, acostumbrados a verla en escenarios más polémicos, han destacado la madurez que ha mostrado. “Ser mamá me cambió la vida, ahora todo lo que hago es por ella”, ha dicho en varias ocasiones.

El mensaje por los 17 meses de su hija no solo conmovió a quienes la siguen, sino que también consolidó la imagen de Epa Colombia como una mujer que ha encontrado en la maternidad un motor para seguir creciendo personal y profesionalmente.