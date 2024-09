Epa Colombia reveló por qué Andrea Valdiri no dejó entrar a su novia a su boda

Epa Colombia continúa siendo una de las creadoras de contenido más comentadas del país. Desde que inició el proceso para convertirse en madre, la también empresaria afirmó que sus seguidores evidenciarían un cambio en su vida, alejada de las polémicas.

El 9 de abril de este año, Daneidy Barrera, como es su nombre de pila, dio a luz a su primogénita Daphne Samara. Desde entonces, ha presumido a través de sus redes sociales el crecimiento que ha tenido la bebita y lo orgullosa que se siente de ser mamá.

Epa Colombia, empresaria y creadora de contenido digital. Fotografía por: Instagram Epa Colombia

¿Qué pasó con Epa Colombia y Andrea Valdiri?

Aunque Epa ha querido estar alejada de los escándalos, hace dos años, específicamente el 16 de abril del 2022, cuando Andrea Valdiri contrajo nupcias con Felipe Saruma, protagonizó un nuevo escándalo en redes, del que se volvió a referir en los últimos días.

Barrera era una de las invitadas a la fiesta por ser una de las amigas más cercanas de la bailarina barranquillera. Sin embargo, cuando llegó al lugar de la recepción, se encontró con la sorpresa que no la dejaban entrar porque iba con Karol Samantha, su pareja.

En una reciente entrevista con Los Enredados, de Caracol Televisión, la empresaria rompió el silencio y recordó ese momento. “A mí Andrea Valdiri me parece una mujer muy bonita, trabajadora y emprendedora, porque nada le puede quitar ello, solo que me dolió muchísimo que, pues, me haya cerrado así las puertas, con mi pareja, en su matrimonio porque yo la consideraba mi amiga y yo fui excelente con ella”, dijo en un comienzo.

Enseguida, contó los detalles de lo que ocurrió ese día cuando llegó junto a su pareja, a quien no dejaron ingresar porque no estaba en la lista de invitados: “El manager me mandó la invitación, ahí decía que para dos. Yo llegué y me presenté con mi pareja y me dicen ‘no, solo está a tu nombre’ y yo le digo ‘sí, pero yo siempre llevo una persona, en este momento mi pareja’. Me dijeron que no. Mi pareja maquillada, con un vestido allá afuera, cerrarle las puertas así... Yo entré y le dije ‘Andrea, felicitaciones por tu matrimonio, afuera está mi pareja, pero no la dejan ingresar, ella se está sintiendo muy mal’ y ella me dice ‘no amiga, es que en este momento no hay puestos’, yo le dije ‘no importa, nos quedamos de pie’, pero ella me dijo que no, que ella no podía ingresar”, contó.

Desde entonces, las creadoras de contenido no volvieron a aparecer juntas. Al parecer, ese evento fracturó su amistad. “Ella todavía no supera eso y ya los de ese matrimonio se separaron y se superaron”, “duró más la pelea, que el matrimonio”, “Epa no supera que Valdiri ya no le habla”, comentaron algunos usuarios.