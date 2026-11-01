Epa Colombia se graduó en la cárcel. Yina Calderón la vio y contó cómo está: “Baja de peso”

La generadora de contenido y empresaria conocida como Epa Colombia llegó el pasado 8 de agosto a la cárcel Picaleña de Ibagué, luego de ser trasladada de la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá, a donde había ingresado en agosto de 2025. Anteriormente estuvo en al cárcel El Buen Pastor, a donde llegó en enero de ese mismo año.

Esta semana trascendió que Barrera se habría graduado dentro del penal. Según un video que subió a sus historias la también influencer, Yina Calderón, amiga cercana de Epa Colombia, habría cumplido con sus estudios en belleza.

Calderón, quien no la veía desde hace algo más de año y medio, también mencionó cómo la vio y en qué condiciones está.

“Estuve en la cárcel, en la Picaleña no la veía (a Epa) desde hace casi dos años; la última vez que la vi a ella fue cuando me despedí que entré a ‘La casa de los famosos’ el año pasado, en enero, ya vamos a completar dos años", comenzó diciendo en el material la huilense.

"¿Cómo la vi? la verdad una presa más, sin ningún tipo de beneficio, muy baja de peso, la celda no muy atractiva, un poco triste me vine yo, en cuanto a eso”.

Enseguida habló de cómo es la celda de Epa Colombia y detalló un aspecto que le llamó la atención en el penal: “Su celdita con su patio, con muchas chicas, chiquito, casi 2 por 2, pero bueno la vi con ganas de salir adelante, la vi muy optimista. Hay algo que si me llamó la atención de la Picaleña, la cárcel donde está, es que si vi mucha calidad humana de parte de los guardias, tuve la oportunidad de conocer la directora de la cárcel y muy amable...la energía del patio donde ella estaba y de la Picaleña sección mujeres, porque es mixta, me vine tranquila, como todo muy justo, todos en las mismas condiciones tampoco es unas condiciones humillantes, no. Me vine tranquila”.

¿De qué se graduó Daneidy Barrera, Epa Colombia?

Luego confirmó la graduación de la influencer. “Hoy se estaba graduando hizo un curso de maquillaje recibió su diploma. Les mandó muchos saludos me mandó a decirles que por favor sigan comprando su keratina. Estaba su hija que ya esta muy grande, estaba su esposa, su mamá, su papá esta un poco enfermo. Pero uno dice ‘uy uno a veces tiene tantas cosas y se queja y se queja’ o a veces a veces en un abrir y cerrar de ojos la vida te puede cambiar", reflexionó la exparticipante de ‘La Casa de los famosos’.

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Al final puntualizó en cómo se despidieron y la confianza en que la próxima vez que coincidan será en la libertad. "Está bien, nos dimos un abrazo de despedida y le dije ‘hasta la próxima Epa’. Y la próxima va a ser afuera y confío en Dios que así va a ser. Pues se sintió muy bien irla a visitar, (ella) sabe que soy su amiga, independientemente de las redes", puntualizó.

¿Cuantos años le dieron a Epa Colombia?

La reconocida influencer fue detenida en enero del 2025 y fue condenada a una pena de 63 meses y 15 días de prisión, es decir a 5 años y algo más de 2 meses, por perturbación en servicio público, daño en bien ajeno y fines terroristas por hechos ocurridos durante las protestas de 2019 en Bogotá, cuando vandalizó una estación del sistema de transporte TransMilenio.

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