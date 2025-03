‘Epa Colombia’ tiene nuevo apodo en la cárcel. Así la llaman sus compañeras

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, volvió a ser noticia por su vida al interior de la prisión. Desde su ingreso a la cárcel El Buen Pastor, la vida de la bogotana dio un giro inesperado y las historias sobre su adaptación a este nuevo entorno no paran de conocerse gracias a las diversas entrevistas que ha concedido.

A pesar de las dificultades, la creadora de contenido mantiene una actitud positiva y ha intentado integrarse con aquellas mujeres que compartirá los próximos años de su vida. En este contexto, Barrera reveló un detalle particular que captó la atención de sus seguidores: el nuevo apodo con el que la bautizaron algunas de sus compañeras.

El nuevo apodo de ‘Epa Colombia’ en la cárcel

En una entrevista con el pódcast Más allá del silencio, del periodista Rafael Poveda, Daneidy Barrera habló sin filtro sobre su vida privada de la libertad. Allí, destacó que la readaptación a los inevitables cambios no ha sido nada sencilla.

Por ejemplo, Epa Colombia mencionó que pasó de tener una vida agitada, en la que se preocupaba por su hija Daphne Samanta, por su negocio de productos capilares y sus redes sociales. Sin embargo, todo cambió de un día para otro y ahora, según ella, el encierro le enseña la virtud de la paciencia.

“Todos los días me levanto a las 7 de la mañana porque la contada es a las 7:30, es cuando nos cuentan afuera de nuestra celda para ver que estemos bien […] Ya de resto no hago nada, sino sentada en un planchó. A veces me siento, leo la biblia, camino un poco por el pasillo porque uno no puede hacer mucho y mantengo por ahí caminando, esperando a que pasen las horas o los días. De pronto aquí vine para aprender sobre la paciencia”, comentó.

La influenciadora también admitió que lidiar con el hecho de no poderse arreglar estéticamente, como lo hacía antes, también ha sido un cambio bastante fuerte de aceptar y sobrellevar; sin embargo, Epa Colombia mencionó que no le incomoda portar el uniforme que le entregaron en El Buen Pastor. Precisamente, fue allí cuando reveló el apodo que le pusieron algunas reclusas, teniendo en cuenta que parece una docente con estas prendas: “El uniforme bien, me parece lindo. Me gusta. Me dicen ‘School Epa Colombia’, sí. ‘School Epa Colombia’, me dicen aquí adentro”.