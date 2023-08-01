Esperanza Gómez responde a Meta en medio de lío judicial: “Hay discriminación”

Luego de obtener un fallo favorable en la Corte Constitucional, la empresaria y actriz del entretenimiento para adultos Esperanza Gómez confirmó que prepara una demanda económica contra Meta, compañía propietaria de Facebook e Instagram, por el cierre arbitrario de sus cuentas en esas plataformas.

En entrevista con Caracol Radio, la también influenciadora aseguró que junto a su equipo legal ya trabaja en establecer la cuantía de los daños ocasionados. “En este momento no tengo la cifra exacta porque mi equipo de abogados, con mi equipo de trabajo, están haciendo la cuantía. En este momento ganamos el primer proceso de la demanda, gracias a esta sentencia de la Corte se abrieron puertas para que ahora yo entre nuevamente a demandar a esta misma compañía por la jurisdicción civil, ahí vamos a empezar un nuevo tema”, señaló.

El alto tribunal determinó que Meta vulneró derechos fundamentales al eliminar en 2021 su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores. La decisión marcó un precedente en Colombia, pues fue la primera vez que la Corte se pronunció sobre los límites de la moderación de contenidos en redes sociales y la protección a los influenciadores digitales.

La respuesta de Esperanza Gómez a Meta

Para la caldense, el fallo va más allá de su caso personal y abre la puerta a una discusión sobre discriminación hacia quienes trabajan en la industria del entretenimiento para adultos.

“Yo creo que es un precedente porque todo el mundo tiene derecho a la igualdad, todo el mundo tiene derecho al respeto, al libre albedrío de escoger qué oficio o qué profesión quiere ejercer y el hecho de que nosotros trabajemos con nuestra desnudez, con nuestra sexualidad delante de una cámara no significa que estemos atropellando los derechos de estas personas”, afirmó.

Esperanza Gómez también reveló que, además de la suspensión de su cuenta principal de Instagram, Meta cerró su perfil de Facebook con 2.3 millones de seguidores y posteriormente otra cuenta alternativa. “De parte de esta plataforma hay una persecución, hay una discriminación y un acoso hacia mi persona y esta vez no me voy a quedar quieta y voy a seguir batallando legalmente en este momento con la Rama Civil de la justicia colombiana porque la Corte ya les dio ese poder a los jueces”, dijo.

Por último, la modelo recordó que no fue fácil encontrar respaldo jurídico en un inicio, pues varios abogados desestimaron la idea de enfrentarse a una multinacional de esa magnitud. “Cuando empecé a decir que iba a demandar, los abogados que busqué me decían: tú estás loca, yo no voy a hacer el oso representando una denuncia que ya está perdida ¿Quién le va a ganar a un gigante como los Meta?”, concluyó.

La nueva acción judicial de Esperanza Gómez se presentaría en los próximos tres meses ante la jurisdicción civil en Colombia.