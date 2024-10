Esposa de Falcao vivió incómodo momento con una fanática del ‘Tigre’

La llegada de Radamel Falcao García a Colombia permitió que su familia conectara con el país, como lo han dicho en distintas ocasiones, y también abrió paso para que el público se acercara mucho más a los seres queridos del ‘Tigre’. En días recientes, por ejemplo, Lorelei Tarón concedió una entrevista en la que habló sobre su vida íntima, lo que no es muy común en la esposa del futbolista.

En dicha conversación, la argentina recordó que se casó a los 19 años con el colombiano, al que conoció en una iglesia cristiana de Buenos Aires. Además, contó una historia cuyos detalles tiene presentes en su memoria.

¿La esposa de Falcao es celosa? Así reaccionó a intensa ‘fan’

Esta fue una de las preguntas que recibió Lorelei Tarón en su charla con Geniales y mayores que yo, video-podcast de Caracol Radio y Vanessa de la Torre, a la que respondió de forma contundente.

“Cuido lo que es mío. De hecho, creo que él es más celoso”, aseguró la mujer de 36 años, quien se desempeña como cantante.

No te pierdas: Así enfrentan Natasha Klauss y Margarita Rosa de Francisco el paso del huracán Milton en Estados Unidos

Fue entonces cuando Lorelei Tarón aprovechó la ocasión y recordó el día en que una fanática le hizo pasar un rato poco agradable. Según la cantante, todo ocurrió al poco tiempo de haber celebrado su boda con Radamel Falcao, en diciembre de 2007.

“Estaba recién casada y se acerca una chica que, con un escote, le dice: ‘¿Me firmas aquí?’ ¡Claro!, ahí ‘Falca’ me mira como tipo... no, no lo voy a hacer, a lo que ella vuelve y le pide que le pregunta si le puede firmar allí”, explicó la esposa del futbolista samario, quien mencionó también que, como este, ha debido enfrentar otros momentos similares. Sin embargo, advirtió que el papá de sus cinco hijos jamás la ha hecho sentir incómoda ni le ha faltado al respeto.

Lee aquí: Así enfrentan Natasha Klauss y Margarita Rosa de Francisco el paso del huracán Milton en Estados Unidos

“Hay mujeres que se regalan mucho, no sé por qué, pero pasa (...) Más que celos, creo que me sorprende ver eso. Tampoco soy de las que se pone a pelear, sino que digo: ‘¿De verdad te vas a rebajar a hacer algo así?’. No sé, no me cabe en la mente cómo una mujer puede exponerse tanto o regalarse así como así. Pero bueno, al final cada uno decide por su vida”, agregó la artista.

Esposa de Falcao recordó incidente casero al llegar a Colombia

En su conversación con Vanessa de la Torre, Lorelei Tarón también entregó algunos detalles sobre el incidente que vivió a finales de julio en la casa donde vive actualmente, a las afueras de Bogotá.

“Tenemos una pequeña piscina abajo y queríamos calentar el agua. Estábamos los niños y mis papás acá en la casa, entonces mi papá fue a prender el calentador a gas (porque aquí todo es con gas, diferente a Europa en donde todo es eléctrico) y mientras tanto yo seguí haciendo ejercicio. De un momento a otro empecé a sentir mareada y pensé que era la altura de Bogotá, pero mis papás y mis hijos también empezaron a sentir lo mismo (...) Cuando yo voy a subir las escaleras Jedediah baja llorando y me dice que quiere vomitar, entonces yo lo acuesto conmigo y nos quedamos dormidos los dos”, explicó la esposa de Falcao.

Lorelei Tarón aseguró que fue la colaboradora de su casa quien se percató de la fuga de gas y dio aviso para que la familia saliera de casa y fueran atendidos de urgencia en el hospital.