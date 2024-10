Natasha Klauss relató su experiencia con el huracán Milton: “Me quería devolver”

La reconocida actriz colombiana Natasha Klauss, famosa por su papel en la telenovela Pasión de Gavilanes, compartió recientemente el relato de su experiencia durante el paso del huracán Milton, en Estados Unidos.

A través de redes sociales, la mujer de 49 años aprovechó la ocasión y respondió a los seguidores que, preocupados por su bienestar, le preguntaron si está en una zona de riesgo o se encuentra a salvo.

Así vive Natasha Klauss el paso del huracán Milton

Horas antes de que el fenómeno meteorológico golpeara las costas de Florida, el estado con mayor riesgo de afectación, la caleña mencionó que, a pesar del miedo y de las ganas de querer regresar a su país, sus amigos y familiares se encargaron de tranquilizarla. Además, afirmó que se encuentra a unas cuatro horas de la zona de riesgo.

“Todo bien por acá. Espero dormir algo. No estamos en zona de riesgo alto pero dicen que habrá tormenta tropical en la madrugada (...) Ya me quería devolver, pero bueno, uno va a aprendiendo qué hacer en caso de estas emergencias. Sin embargo, no se imaginan el estrés que he vivido porque soy nueva”, comentó Natasha Klauss.

La actriz vallecaucana también advirtió que, a pesar de no verse afectada directamente por el huracán Milton, los riesgos de fuertes tormentas la obligaron a tomar ciertas medidas preventivas, como abastecerse de alimentos no perecederos.

“Tenemos agua, enlatados y linternas porque se puede ir la luz (...) Para personas que están en zonas de alto riesgo, sigan las normas e indicaciones, pero también oren mucho para que el impacto sobre las familias sea el mínimo posible”, agregó Natasha Klauss.

Margarita Rosa de Francisco tuvo problema al huirle al huracán Milton

La actriz y escritora es otra de las famosas colombianas que están en territorio norteamericano en medio de la emergencia. Así lo comentó a través de sus redes sociales, en las que también dio a conocer los problemas que experimentó cuando le huía a la tormenta.

“¡Me robaron el carro! Vinimos a un lugar a escapar de Milton y se lo llevaron del parqueadero”, comentó Margarita Rosa de Francisco, aunque a las pocas horas advirtió que no se trató de un hecho delictivo: “¡Falsa alarma! Se lo había llevado la grúa. No se debía dejar el carro ahí durante la noche”.