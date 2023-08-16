Esposa de Luis Díaz enternece con las primeras imágenes de su nuevo embarazo

A través de una publicación en Instagram, Gera Ponce hizo pública la primera imagen de su embarazo, una noticia que confirma que la familia que formó con el futbolista colombiano Luis Díaz continúa creciendo.

La imagen, compartida con sus seguidores, muestra a la esposa del delantero exhibiendo su vientre y acompañando el momento con un mensaje de agradecimiento por esta nueva etapa personal.

La publicación generó reacciones inmediatas a través de las redes sociales, donde seguidores de la pareja, así como figuras del deporte y del entretenimiento, dejaron mensajes de felicitación. En el texto que acompañó la imagen, Gera Ponce expresó su gratitud por las bendiciones recibidas y por el nuevo integrante que llegará a su hogar:

“Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar”.

Horas más tarde, Luis Díaz y su esposa publicaron unas fotos navideñas en las que Ponce luce orgullosa su pancita de embarazada.

Así se confirmó la noticia del nuevo hijo de Luis Díaz

Aunque esta es la primera imagen oficial del embarazo publicada por ella, el anuncio ya había sido sugerido previamente por Luis Díaz durante un compromiso deportivo en Europa. Tras anotar un gol, el futbolista celebró colocando el balón debajo de su camiseta, un gesto que suele interpretarse como una dedicatoria por la llegada de un hijo y que en ese momento despertó comentarios y especulaciones entre los aficionados.

Con esta confirmación, se pudo establecer que la pareja espera a su tercer hijo. Luis Díaz y Gera Ponce ya son padres de dos niñas, y hasta ahora no han revelado información relacionada con el sexo del bebé ni el tiempo de gestación. La pareja ha optado por manejar el anuncio con discreción, compartiendo únicamente lo esencial del momento.

La relación entre el futbolista y su esposa ha sido seguida de cerca por los seguidores del jugador, especialmente desde su consolidación en el fútbol internacional. A lo largo de los años, Gera Ponce ha mantenido una presencia constante en la vida personal de Luis Díaz, acompañándolo durante distintas etapas de su carrera, incluidos sus logros deportivos y los momentos familiares más significativos.

Mientras Luis Díaz continúa concentrado en sus compromisos profesionales, tanto a nivel de club como en futuras convocatorias con la Selección Colombia, esta noticia marca un nuevo capítulo en su vida fuera de las canchas. El anuncio del embarazo se suma a otros hitos personales que el futbolista ha compartido con el público, sin exponer en exceso su intimidad.

