Esposa de Michael Shumacher reveló nuevos detalles de la salud del expiloto de F1

En diciembre del 2013, la vida de Michael Shumacher cambió para siempre. El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 tuvo un grave accidente mientras esquiaba en los Alpes franceses, lo que le causó una lesión cerebral y lo apartó de la vida pública. Desde ese momento, su familia ha sido muy reservada sobre su estado de salud, y son pocas las veces que han compartido información sobre su progreso.

¿Cuál es el estado de salud de Michael Shumacher?

En octubre de 2025, Stefan L’Hermitte, periodista del medio francés L’Equipe brindó algunos detalles del estado de salud del expiloto alemán. “No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no le hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor, las únicas noticias proceden de su entorno”, dijo el comunicador en el pódcast Le Grand Recit.

Después de casi 13 años de incertidumbre, Corinna Schumacher, esposa de Michael, habló con Daily Mail, y reveló cuál es el estado real actual de la leyenda del automovilismo: “Da la impresión de que entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas”, señaló.

Netflix está a punto de estrenar Schumacher ’94: The Birth of a Legend, un proyecto que narra la temporada de 1994, en la que el icono de la Fórmula 1 ganó el primero de sus siete campeonatos mundiales con la escudería Benetton. Justo en ese documental, Corinna concedió unas declaraciones sobre el expiloto, quien sufrió traumatismo craneoencefálico con daño cerebral irreversible tras chocar contra unas rocas cerca de la estación de esquí de Méribel. “Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza, creo. Me sigue demostrando lo fuerte que es cada día”.

En el 2021, Corinna ya había explicado que la familia continuaba viviendo junto a Michael y realizando terapias para ayudarlo a mantenerse lo más cómodo posible. El exdeportista recibe atención especializada durante las 24 horas del día, pese a que su familia ha restringido el acceso a él, por eso, durante estos casi 13 años se han conocido muy pocos detalles de su evolución.

La esposa de Shumacher ha dejado claro en múltiples ocasiones que la privacidad de Michael es fundamental para la familia. Afirmó hace unos años que su esposo siempre había sido un defensor de su vida privada y que, tras el accidente, decidieron tomar las riendas para protegerla. “Michael siempre nos cuidó, y ahora nosotros estamos cuidando de Michael”, fue una de las frases que dijo en ese momento.

Michael Shumacher, expiloto de Fórmula 1. Foto: Getty Images - Mark Thompson

¿Cuándo se estrena el documental de Michael Schumacher en Netflix?

La producción, que estará disponible en Netflix el 2 de octubre de 2026, muestra uno de los años más significativos en la carrera del piloto alemán: 1994, una temporada en la que, con solo 25 años, Michael Schumacher logró su primer campeonato mundial de Fórmula 1. A través de imágenes de archivo y relatos de quienes estuvieron a su lado, el documental muestra su proceso desde ser una joven promesa hasta convertirse en campeón y en una de las leyendas del automovilismo.

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Además de Corinna Schumacher, quien comparte recuerdos sobre la vida personal de su esposo y los inicios de su relación, también participan figuras clave de esa época, como Flavio Briatore, que era el jefe de Benetton en ese entonces; Bernie Ecclestone, el antiguo mandamás de la Fórmula 1; Willi Weber, quien fue su representante; el expiloto David Coulthard, y los periodistas y comentaristas alemanes Kai Ebel y Heiko Waßer.