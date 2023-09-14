Esposa de Yeison Jiménez rompió en llanto al recibir inesperado regalo. Video

Hace casi tres meses, la voz de Yeison Jiménez, el ‘aventurero’, se apagó para siempre. El artista de 34 años sufrió un accidente aéreo que también cobró las vidas de cinco personas más, quienes hacían parte de su equipo de trabajo. Aunque su cuerpo físico ya no está, sus canciones siguen sonando en cada rincón del mundo.

Desde ese sábado 10 de enero, fanáticos del artista han estado al tanto de lo que ocurre con sus familiares, sus negocios y su legado musical. Lina Jiménez, hermana del cantante, y Sonia Restrepo, esposa y madre de sus tres hijos, se han encargado de mantener activas sus redes sociales donde comparten detalles sobre cómo ha continuado su historia tras su ausencia.

¿Qué pasó con Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez?

Aunque, incluso desde antes de la muerte de Yeison, Sonia ha sido muy reservada con su vida, la partida del cantante ha generado un silencio, pues, hasta el momento, no ha concedido ninguna declaración pública al respecto, salvo un par de publicaciones que ha hecho en su perfil de Instagram recordando a quien fue su compañero sentimental por más de 10 años.

En los últimos días, Restrepo se dejó ver junto a su cuñada, en lo que parecía ser un matrimonio de unos amigos. Lo que llamó la atención de los internautas fue un momento bastante conmovedor. Durante el evento, los recién casados le rindieron un homenaje al intérprete de Hasta la madre.

Para eso, le pidieron a Sonia pasar al frente para entregarle un especial regalo, en honor a Yeison, quien dejó un importante legado en la música popular en Colombia y el mundo. En un video que circula en redes sociales se observa el momento cuando le muestran un cuadro grande con una imagen del ‘aventurero’.

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El gesto creó un profundo silencio lleno de emoción en el ambiente. Sonia, claramente conmovida, no pudo esconder el dolor y la nostalgia que aún siente tras la partida del cantante. Los presentes no tardaron en aplaudir y ofrecer palabras de aliento, transformando ese instante en un homenaje íntimo y especial.

En las redes sociales, el video también desató una ola de comentarios de seguidores que recordaron al artista y resaltaron cómo su música sigue dejando huella en momentos significativos de la vida de muchas personas.

“Me encanta la sabiduría la humildad de la hermana dandole el primer lugar a Sonia, por más cuñadas así bella”, “duele el alma, uf Dios te de mucha fortaleza. Eres una guerrera”, “me moriría en llanto al verlo en ese cuadro”, “si uno no lo ha podido superar, imagínese ella que vivió las duras y las maduras con él, “muy duro para ella. Haber perdido su esposo. Cuánto dolor”, “ella acaricia el cuadro. Sentí el dolor en mi pecho”, “mujer guerrera y fuerte, no es fácil, pero ella sigue adelante por su amor y legado”.