Esposo de Catalina Vargas: así encontró el amor en un compañero de Noticias Caracol

Catalina Vargas debutó como presentadora de Noticias Caracol a comienzos de 2025, tras varios años de trayectoria en el informativo de Caracol Televisión. Desde entonces, su vida privada empezó a llamar la atención de los televidentes, quienes encontraron en las redes sociales algunos datos: como que tiene un hijo de 7 años y está casada.

Sin embargo, la periodista reveló todos los detalles de su historia, así como de su relación amorosa con un colega y excompañero de trabajo, en una entrevista que concedió recientemente a La Red.

¿Quién es el esposo de Catalina Vargas, presentadora de ‘Noticias Caracol’?

Se trata de José Miguel Polanco, quien se desempeñó como reportero del noticiero e hizo equipo con Vargas por un largo periodo de tiempo. Precisamente, fue este acercamiento laboral lo que despertó sentimientos en Polanco, quien empezó a sorprender a su compañera con inesperados detalles.

“Empezamos a hablar y a hacernos muy buenos amigos, hasta que un día empecé a ver chocolatinas en mi puesto (...) Yo le dije: ‘No. Tú acabas de salir de una relación y yo no quiero nada en este momento’”, relató Catalina Vargas, quien se negaba a tener una relación en aquel momento, luego de vivir una desilusión amorosa con el papá de su hijo Juanito (7 años), al que debió criar sola: “Fue una relación complicada y no era lo que yo quería para mi hijo (...) Dejé de creer en el amor y durante mucho tiempo pensé: ¿quién va a querer estar con una mujer que ya tiene un hijo?, ¿quién va a querer estar con una mamá soltera?”.

A pesar de las respuestas negativas que recibía de su compañera, la persistencia de José Miguel dio resultados en plena pandemia. Fue entonces cuando iniciaron un noviazgo que se transformó en matrimonio dos años después, en 2022.

“Es un hombre muy familiar, entregado y absolutamente especial con mi hijo. Lo adora, para él Juanito es su mejor amigo, es su vida y es como su hijo, realmente. Y para mí lo más importante es que ahora podemos disfrutar de una familia, algo que en algún momento pensé que no sería posible”, comentó Catalina Vargas sobre su esposo.

Aunque José Miguel Polanco dejó Noticias Caracol para asumir un nuevo proyecto profesional, la pareja continúa fortaleciendo su vida juntos y tienen planes de tener a su primer hijo juntos.

“Él dice que quiere tener un bebé ya mismo, que lo haría inmensamente feliz. Pero entendemos que todos los tiempos de Dios son perfectos, y cuando se den las cosas será maravilloso. Ese bebé va a ser el más deseado del universo”, concluyó la presentadora de 30 años, quien también hace parte de la emisora Blu Radio.