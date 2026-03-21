Chuck Norris amasó una impresionante fortuna. ¿Quiénes son sus herederos?

Este viernes 20 de marzo el mundo del entretenimiento comenzó a despedirse del actor Chuck Norris luego de que su familia anunció que había fallecido.

¿De qué murió Chuck Norris?

El también experto en arte marciales murió tras ser hospitalizado el jueves anterior luego de sufrir quebrantos de salud, mientras departía con algunos amigos en Hawái.

Según las personas que estaban con él, se veía tranquilo y contento. También se ha reportado que estuvo entrenando horas antes de sufrir el percance de salud que lo llevó a urgencias.

De momento, no hay información oficial sobre la causa del fallecimiento.

La fortuna que acumuló Chuck Norris

Norris, quien se hizo famoso por producciones como ‘Walker, Ranger Texas’, ‘Fuerza Delta’ y ‘Los indestructibles’, entre otras, acumuló según la publicación especializada Celebrity Worth una fortuna cercana a los 70 millones de dólares.

La fortuna del emblemático actor derivaría de las ganancias en sus películas y series, pero también de alianzas comerciales y los dividendos de su propia marca de agua CForce Bottling Co., nacida de un acuífero localizado en su propiedad en Texas.

Adicionalmente, lanzó dos libros que se vendieron muy bien. Norris incursionó en el negocio de los bienes raíces y fue imagen oficial de la cadena de gimnasios Total Gym.

Sobre quién heredará la riqueza del experto en artes marciales, aún no ha trascendido información oficial, pero es probable que se reparta entre los cinco hijos que tuvo: Mike Norris, Eric Norris, Dina Norris, Dakota y Danilee Norris y su actual esposa Gena O’Kelley.

No obstante, habrá que esperar si Chuck, quien cumplió 86 años una semana antes de morir, dejó un testamento que discrimine exactamente quién se queda con qué. Recordemos que en el 2017 el histrión sufrió dos percances cardiacos delicados, lo cual haría suponer que desde entonces pudo pensar en dejar escrito cómo quedaría repartida la riqueza cuando no estuviera..

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