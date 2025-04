“Está muy mal”: abogado de ‘Epa Colombia’ hizo advertencia sobre su salud

El abogado Francisco Bernate, defensor de Daneidy Barrera, conocida públicamente como ‘Epa Colombia’, prendió las alarmas sobre el estado de salud física y emocional de la empresaria mientras cumple su condena en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

En una reciente entrevista para el programa Red Viral, el penalista entregó detalles que revelan un deterioro preocupante en las condiciones de la influenciadora, quien enfrenta un proceso judicial desde hace varios años.

¿Qué le pasó a ‘Epa Colombia’?

De acuerdo con lo expuesto por Bernate, uno de los factores que más afecta a Daneidy Barrera es la separación de su hija, Daphne Samara, quien nació en abril de 2024 y recientemente celebró su primer año de vida. La empresaria no pudo acompañarla en esa fecha significativa, lo que, sumado al encierro, ha repercutido de manera directa en su estado emocional.

“Ya no está en un lugar seguro, ni en un ambiente donde se sienta bien. El estado de ánimo de Epa Colombia es muy bajo y su salud mental se ha visto muy afectada”, aseguró el abogado, quien también explicó que el entorno carcelario ha impactado negativamente en su bienestar general ha causado estragos en la salud física de ‘Epa Colombia’ y esto es cada vez más evidente.

Según Francisco Bernate, las condiciones de alimentación y descanso en la cárcel El Buen Pastor no son adecuadas: “Estar en una cárcel es muy difícil, no come bien, no duerme bien, la piel se le ha deteriorado y se ha adelgazado terriblemente”. Además, señaló que, aunque la mujer participa en algunas actividades dentro del penal, eso no ha sido suficiente para mitigar el impacto de la privación de su libertad.

Otra de las inquietudes planteadas por el abogado tiene que ver con la seguridad de su defendida. Si bien aclaró que no ha recibido amenazas directas, mencionó que ‘Epa Colombia’ no se siente completamente tranquila conviviendo con el resto de internas.

¿’Epa Colombia’ ha podido compartir con su hija?

Bernate advirtió que, en el tiempo que lleva privada de la libertad, su defendida solo ha podido ver a su primogénita en dos ocasiones. Razón por la que resaltó la importancia de que madre e hija mantengan un vínculo cercano en esta etapa crucial del desarrollo infantil.

“La niña ha podido compartir con su mamá, pero ese no es el entorno ideal para una menor”, expresó.

Finalmente, el abogado de ‘Epa Colombia’ reiteró su llamado a las autoridades judiciales para que se revise su situación, y aseguró que trabaja en alternativas que permitan aliviar las condiciones de reclusión o gestionar su pronta salida, dentro del marco legal.