Este fue el último mensaje de B King en redes antes de desaparecer en México

El cantante urbano B-King, conocido en Colombia por su relación pasada con la DJ Marcela Reyes y por éxitos en el género guaracha, fue reportado como desaparecido en Ciudad de México esta semana. La noticia generó una ola de mensajes de apoyo de artistas y fanáticos, y puso bajo la lupa la seguridad para artistas latinos que giran fuera de su país.

Según informaron medios como Noticias RCN y El Tiempo, B-King había viajado a la capital mexicana para presentarse en varios shows. Horas antes de perderse su rastro, publicó en su cuenta de Instagram un video donde lucía sonriente y optimista. En la grabación dijo:

“Rompiendo en México, en el DF. Una belleza, me siento contento, agradecido y vamos a romper en nombre de Dios.”

Acompañó el clip con un mensaje de agradecimiento: “Muchas gracias, mi México lindo y querido”. Esa publicación, que ahora circula masivamente en redes y en los medios, ha sido interpretada como su último contacto público.

Su expareja, Marcela Reyes, confirmó la desaparición y pidió ayuda tanto a las autoridades mexicanas como al consulado colombiano para agilizar la búsqueda. “Estamos desesperados, no sabemos nada de él desde hace días”, dijo Reyes en declaraciones recogidas por medios de farándula.

B-King, cuyo nombre real es Bryan Cárdenas, había logrado hacerse un nombre propio dentro de la escena urbana con colaboraciones y presentaciones en festivales de música electrónica y guaracha. En Colombia, su carrera estuvo marcada por la exposición mediática de su relación con Reyes, pero en los últimos años había buscado consolidarse artísticamente en escenarios internacionales.

Las autoridades en Ciudad de México aún no han entregado detalles oficiales sobre su paradero ni las circunstancias de su desaparición. En redes sociales, fanáticos y colegas del género urbano han compartido mensajes de esperanza utilizando etiquetas como #FuerzaBKing y #MéxicoBuscaBKing.

La desaparición ocurre en medio de una agenda artística que el cantante había anunciado como una de las más importantes de su carrera. Mientras avanza la investigación, sus seguidores continúan difundiendo su última publicación como una forma de mantener viva la esperanza de que el artista sea localizado sano y salvo.