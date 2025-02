Ester Expósito en Colombia: DJ reveló qué hacía la actriz en Bogotá “estaba feliz”

Esta semana, las redes sociales “explotaron” con unas imágenes que se hicieron virales de la actriz Ester Expósito en Colombia. En las fotos y videos se observaba a la española en Andrés, carne de res, un reconocido restaurante ubicado en Chía, Cundinamarca.

Asimismo, el sábado pasado, la reconocida actriz española sorprendió a sus seguidores al hacer un recorrido por varios bares de Bogotá. Uno de los momentos más virales de la noche ocurrió en Videoclub, donde la DJ Paquita Gallego tuvo la oportunidad de ponerle ritmo a la fiesta a la que casualmente llegó Expósito.

¿Cómo fue la visita de Ester Expósito en Bogotá?

En Vea contactamos a Juanita Castellanos, como es el nombre de pila de la disc jockey, quien reveló, en exclusiva, cómo fue la fiesta con la actriz.

“Tuve el privilegio de estar en el momento en el que Esther decidió irse de fiesta. Yo estaba tocando en un lugar que se llama Videoclub y una amiga mía fue la que me contó que se la había encontrado haciendo la fila. Ella quería hacer un Tour de bares por Bogotá. Antes había estado comiendo en otros bares por Chapinero.

Cuando la vi, ella estaba preciosa, divina, como una diosa. Mis amigos me dijeron que tenía que ponerle la canción de ella. Fue muy bonito porque ella se volteó, me cogió las manos y me dijo: ‘muchísimas gracias por ponerla. Fue un momento súper chévere.Luego se acercó súper linda y preguntó que si podía bailar con nosotros”, contó la DJ, quien es Ingeniera industrial y química de profesión.

El ambiente de la discoteca cambió cuando ‘Carla Rosón’ de Élite, comenzó a bailar con todos los que estaban presentes en el lugar. “Ese es el video que se volvió súper viral cuando ella está ahí bailando, se la bailó toda con todos nosotros, super buena gente, súper linda”, resaltó Gallego.

La presencia de la actriz de 25 años causó gran revuelo. Sin comportarse como una estrella, se relacionó con naturalidad con las personas que se encontraban en el lugar. Paquita destacó su actitud amigable y su disposición para compartir y bailar con todos.

“Después se salió del lugar del DJ y se fue a la parte de adelante y ahí sí ya se volvió conmoción, porque los que no la habían identificado, ya lograron hacerlo, empezaron a pedirle fotos, a bailar con ella, yo me esmeré en poner las mejores canciones que podía poner para para darle la bienvenida a Bogotá para que pudiera ‘perrear’. Ella se quedó ahí casi como 1 hora y media bailando con todos y se bailó con todo el mundo, le hicieron círculo, la pusieron en el centro, se tomaron fotos con ella, bailó con la gente, súper querida y todo su equipo también super buena gente. Ella tiene energía muy chévere. En un momento se sentía muy familiar y muy buena gente ella, entonces fue muy chévere, todo fue tranquilo".

Además, agregó: “ella se quedó mucho tiempo. Todo el mundo estaba super conmocionado. Yo seguí tocando y yo estaba muy llena de adrenalina y muy feliz de haber tenido ese momento, ella estaba feliz, que me parece muy chévere porque la sentí muy cómoda con la gente".

¿Qué hacía Ester Expósito en Bogotá?

En el breve momento que compartieron en la discoteca, Ester les contó a algunos de los asistentes al bar, las razones que la trajeron al país. En sus redes sociales ha posteado un par de imágenes, generando la expectativa de sus seguidores, quienes habían especulado sobre la posible grabación de un proyecto para una plataforma de streaming. “Nos contó que era la primera vez que venía, que estaba conociendo, que estaba acá porque estaba grabando unos comerciales. Todo lo que se imaginen de ella sí es, porque es preciosa, perfecta, divina, buena gente. Fue una experiencia bien linda. Estuve súper feliz de estar en ese momento con ella”, aseguro la DJ.

¿Quién es ‘Paquita Gallego’ la DJ que animó la fiesta de Ester Expósito?

A pesar de su formación como ingeniera industrial y química, la joven artista encontró su verdadera vocación en la música. Lleva 10 años como DJ, una carrera que le ha permitido conectar con momentos especiales de la vida: “Soy la DJ de la música de los papás. Soy DJ crossover, me encanta poner cumbias, tropicales y sobre todo música que lo devuelva a uno a un momento en específico de la vida. Ahorita estoy súper feliz de los espacios que la música me ha llevado a tocar, a los lugares, a los amigos que me ha dado la música, la gente que he conocido, a los festivales en los que he tocado. Entonces ha sido una experiencia muy bonita. Estoy feliz de ponerla. Me encantaría que los que no me conocían me conozcan y sobre todo me escuchen, y vayan a alguna de las fiestas a las que yo estoy tocando y que puedan disfrutar. Lo de Ester Expósito fue un impacto bien grande y ha sido bien rápido. Es un crecimiento de algo bien bonito”, aseguró para este medio.