Ester Expósito estuvo de fiesta en Cartagena. Esta fue la razón de su visita

La actriz española Ester Expósito, reconocida mundialmente por su papel de Carla en la exitosa serie Élite, volvió a encender las redes sociales tras su sorpresiva visita a Colombia. Esta vez, la estrella de Netflix eligió como destino nada más y nada menos que Cartagena de Indias, donde fue vista disfrutando de la vida nocturna y del calor del Caribe colombiano.

Expósito, quien ya había estado en Colombia en ocasiones anteriores, llegó al país en el mes de febrero de 2025. Su primera parada fue en Bogotá, donde compartió momentos con amigos en reconocidos lugares como el restaurante Andrés Carne de Res y el popular bar LGBTIQ+ Bar Chiquita. Su presencia en la capital fue documentada por algunos fans y medios locales, quienes no tardaron en compartir fotografías de la actriz luciendo relajada y sonriente.

Sin embargo, fue en Cartagena donde la actriz madrileña realmente acaparó la atención. Según reportes del medio Semana, Ester fue vista en la ciudad amurallada disfrutando de una noche de rumba en el reconocido establecimiento RD Disco Club, uno de los lugares más visitados por celebridades y turistas en la ciudad. Imágenes que circularon en redes sociales muestran a la actriz vestida de manera casual pero elegante, disfrutando de la música y el ambiente con un grupo de amigos.

Aunque no se ha confirmado si su visita tuvo fines turísticos o estuvo relacionada con algún proyecto profesional, lo cierto es que su presencia no pasó desapercibida. Algunos rumores apuntan a que podría estar explorando locaciones para una producción internacional o incluso participando en una campaña publicitaria, aunque hasta el momento no se han hecho anuncios oficiales.

Lo que sí está claro es que Expósito mantiene una conexión especial con el país sudamericano. Esta no es la primera vez que la actriz visita Colombia; en años anteriores ya había expresado su cariño por el país, destacando su cultura, su gastronomía y el cariño de la gente. En redes sociales, sus fans colombianos no tardaron en reaccionar con entusiasmo, llenando sus publicaciones de comentarios afectuosos y mensajes de bienvenida.

“Eres siempre bienvenida en Colombia”, “Te amamos, reina del Caribe”, y “Gracias por poner a Cartagena en el mapa del glamour”, fueron algunos de los comentarios que recibió en sus publicaciones, que acumularon miles de ‘likes’ en cuestión de horas.

El furor por su visita también se sintió en la prensa nacional, que destacó la sencillez con la que la actriz se dejó ver en sitios públicos, sin grandes despliegues de seguridad ni actitudes de diva. Algunos testigos aseguraron que fue amable con quienes se le acercaron, aunque mantuvo un perfil bajo y evitó dar declaraciones a los medios.

A sus 25 años, Ester Expósito continúa consolidando su carrera internacional y su presencia en redes sociales, donde cuenta con más de 28 millones de seguidores en Instagram. Su estilo, carisma y talento la han convertido en una de las figuras más influyentes de su generación, y cada uno de sus movimientos es seguido con lupa por la prensa del entretenimiento.

Su paso por Cartagena deja una vez más en evidencia el atractivo que Colombia tiene para figuras del entretenimiento global. La ciudad, con su mezcla de historia, arquitectura colonial, playas y vida nocturna vibrante, se ha convertido en un destino recurrente para producciones audiovisuales y visitas de celebridades.

Por ahora, queda la incógnita de si este viaje significará algo más que unas vacaciones para Ester Expósito. Mientras tanto, los colombianos celebran haberla tenido de nuevo en tierras cafeteras, y muchos ya sueñan con volver a verla caminando por las calles de Cartagena o en alguna pantalla, representando una historia filmada en el país.