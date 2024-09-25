Ester Expósito respondió a rumores de mala relación con Paris Jackson y Danna Paola

La actriz española Ester Expósito, conocida mundialmente por su papel de Carla en la serie Élite, se refirió a las especulaciones que durante meses circularon en torno a una supuesta tensión con Paris Jackson y con la cantante mexicana Danna Paola.

Los comentarios relacionados con la hija de Michael Jackson surgieron tras el desfile de Desigual en Barcelona en junio de 2024, donde ambas coincidieron. En redes sociales comenzaron a difundirse clips y fotos que, según algunos usuarios, mostraban cierta incomodidad entre las dos estrellas. El tema rápidamente escaló y fue interpretado como un posible desencuentro personal.

¿Qué dijo Ester Expósito sobre Paris Jackson?

En declaraciones recogidas por diversos medios durante un nuevo desfile en Barcelona, la actriz de 25 años aseguró que la polémica no tiene fundamento. Explicó que en aquel evento había cámaras y fotógrafos en todo momento, lo que pudo dar pie a malinterpretaciones: “Me parece absurdo todo lo que se generó, porque realmente no pasó nada grave”.

Ester Expósito también contó que, lejos de existir un distanciamiento, Paris Jackson la siguió en redes sociales después del desfile y que incluso han intercambiado “likes”, algo que para ella es una señal de cordialidad. Con esto quiso dejar claro que no existe ninguna enemistad.

Para reforzar la versión que entregó sobre su buena relación con Paris Jackson, Ester Expósito agregó esta fotografía en una historia para su cuenta de Instagram. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

El caso de Danna Paola y Ester Expósito

Rumores similares también involucraron a Expósito con Danna Paola, con quien compartió set en las primeras temporadas de Élite. Durante meses se habló de un supuesto distanciamiento entre las dos, pero Expósito fue categórica: “Polémica entre nosotras no hubo ninguna. No pasó absolutamente nada”, señaló.

La madrileña añadió que le gustaría reencontrarse con la cantante mexicana y tener un momento para saludarse con afecto, dejando en claro que no existe rastro de conflicto y que la buena relación sigue intacta: “Me encantaría abrazarnos y reírnos de todo lo que se dice”.

Con estas declaraciones, Ester Expósito buscó cerrar definitivamente la conversación sobre supuestas tensiones con Paris Jackson y Danna Paola. Ambas historias, según la actriz madrileña, no pasaron de ser especulaciones amplificadas en redes sociales y medios de farándula.