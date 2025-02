Evaluna admitió que el estilo de crianza de sus hijas le generó “culpa” y “miedo”

La cantante Evaluna Montaner sorprendió recientemente a sus seguidores, luego de abrir su corazón y exponer una compleja etapa de su maternidad en la que sintió “miedo” y “culpa” en relación con la crianza de Índigo y Amaranto, las hijas que tiene con el colombiano Camilo Echeverry.

La venezolana de 27 años compartió estos sentimientos en un reciente video que publicó en su canal de YouTube.

Un estilo de crianza cuestionado

De acuerdo con la conocida artista, a pesar de sus esfuerzos por brindar lo mejor a sus hijos, llegó al punto de cuestionarse si realmente estaba tomando las decisiones correctas.

“El otro día tú dijiste que cuando tus hijas no duermen bien, porque se levantan muy temprano o porque en la noche no durmieron lo suficiente, tú sientes que eres una mala madre (…) Tú de verdad tuviste esa sensación y nunca lo hablamos. Quiero que me lo expliques”, preguntó Camilo Echeverry.

En su respuesta, Evaluna Montaner habló sobre la presión que siente debido a las expectativas de la sociedad y la opinión pública. Según dijo, ser madre puede llegar a ser abrumador y el ser figura pública añade una capa extra de presión.

“Todas las madres que están viendo este capítulo pueden decir que en algún momento tuvieron ese feeling, como de ‘Qué mala madre soy’ y no es verdad, yo sé que no es verdad. Yo sé que soy una buena madre, pero tengo mis momentos en los cuales digo: ‘¿Será que estoy haciendo todo mal? (...) Es como el miedo de, ‘¿Será que estoy metiendo la pata full?’ Y que ellas necesitan un poquito más de estructura”, expresó.

De igual manera, Evaluna Montaner se cuestionó si mantener a sus hijas recorriendo el mundo junto a sus padres, de gira en gira, es el estilo de crianza que quiere para ellas. Sin embargo, fue su madre quien se encargó de recordarle que fue criada en un ambiente similar, gracias a la fama de su padre (Ricardo Montaner) y creció sin problema alguno.

Reacción de Camilo Echeverry a las dudas de su Evaluna

Ante estas declaraciones, su esposo, el músico antioqueño mostró su respaldo incondicional y destacó la dedicación y el esfuerzo de Evaluna como madre.

“Te quería exponer porque tú eres la mejor mamá que yo he visto en el mundo y me pateó muy fuerte escuchar que tú dijeras: ‘Siento que soy una mala madre’. Te quiero exponer porque, de verdad, eres la mejor madre del universo”, concluyó Camilo Echeverry al respecto.