Ex de Altafulla opinó del noviazgo con Karina García en ‘La casa de los famosos’

Desde su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2, Andrés Altafulla se convirtió en uno de los participantes favoritos del público. Tanto así que, hasta el momento, ha logrado superar cada semana de nominación con altos porcentajes en las votaciones.

Ahora, con su nombre cada vez más presente en redes sociales y medios de entretenimiento, una de sus exparejas decidió romper el silencio y hablar sobre su pasado con el cantante barranquillero. Se trata de Jacky Ramírez, modelo e influenciadora mexicana, conocida por su paso en Acapulco Shore.

¿Qué dijo la ex de Altafulla sobre Karina García?

En una reciente entrevista con el canal digital Vaya Vaya TV, Jacky no esquivó preguntas y dio su opinión sobre Altafulla, su comportamiento dentro del reality y su nuevo romance con Karina García, una de las mujeres más comentadas en esta edición del programa.

“Tiene un verbo… ¡que ni te cuento! Hablo por mí”, dijo entre risas al resaltar las cualidades del colombiano, y luego agregó en tono sugerente: “Todo lo que hace ese hombre lo sabe hacer muy bien: cantar, hablar, convivir… y todo lo que se puedan imaginar. La verdad, lo hace muy bien”.

Sobre el vínculo que tuvieron, Jacky Ramírez aclaró que su relación con Andrés Altafulla terminó en buenos términos, aunque se distanciaron con el tiempo. “Habíamos terminado súper bien, pero honestamente no recuerdo qué fue lo que pasó. Nos vimos una vez afuera, pero ya nada... yo ya tenía novio. Creo que quizá se enojó porque lo dejé de seguir en redes, no sé. Pero me encanta que esté triunfando, lo está haciendo bien”, agregó.

Sin embargo, la parte más llamativa de las declaraciones hechas por Jacky Ramírez llegó cuando habló de Karina García. “Sí, está con una chica súper guapa. Me parece que es la más bonita de la casa, en cara, cuerpo y personalidad. No la he visto mucho, solo unos pocos videos, pero me parece muy lindita”, expresó inicialmente.

Aunque la ex de Altafulla evitó dar consejos directos, cerró con una popular frase que fue leída por varios como una clara indirecta hacia Karina: “No tengo ningún consejo porque nuestra relación no dio para más. Le diría que lo disfrute mientras dure, que lo aproveche. Esas oportunidades hay que vivirlas. Yo nunca tuve nada en contra de él. Pasaron cosas de realities, pero en la vida real me parece que es un niño muy lindo, con valores marcados. Fan de su relación”.