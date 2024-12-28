Logo Revista Vea
Ex de Beéle fue vista en uno de sus conciertos. Respondió cómo es su relación actualmente

La influenciadora habló sobre su presencia en el Movistar Arena y también resolvió algunas dudas de su vínculo con el cantante.

30 de noviembre de 2025
El cantante Béele junto a su exesposa Camila Rodríguez, conocida como Cara.
A mediados de 2024, Beéle se convirtió en protagonista de un escándalo en el que Camila CaraRodríguez, madre de sus hijos y su entonces pareja sentimental, lo señaló de haberle sido infiel con la influenciadora venezolana Isabella Ladera. A partir de ese momento, la pareja inició un proceso de separación que, incluso, ha dado de qué hablar en diversas ocasiones.

Sin embargo, inesperados rumores de reconciliación familiar surgieron en días recientes, luego de que ‘Cara’ fuera vista en uno de los conciertos que el barranquillero dio en el Movistar Arena de Bogotá.

¿Por qué ‘Cara’ Rodríguez estaba en el concierto de Beéle en Bogotá?

El intérprete de 23 años se convirtió hace poco en el primer artista que consigue llenar 7 veces seguidas el Movistar Arena. Razón por la que sus recientes presentaciones en este escenario estuvieron cargadas de una emotividad especial, no solo por la magnitud del logro, sino también por la compañía de amigos y familiares, entre ellos sus dos hijos, quienes compartieron con él momentos sobre el escenario.

De hecho, la presencia de sus pequeños fue el principal motivo por el que Camila ‘Cara’ Rodríguez asistió a la función. Así lo confirmó en una entrevista que concedió al Canal RCN.

“Esos días estuve compartiendo con todo el equipo, sobre todo porque una vez fui parte de ellos, entonces qué chimba poder compartir todas esas emociones. También fui una más del público, pero lo más importante es que estuve presente como mamá. En ese momento no era Cara, no era Camila, ni tampoco la ex de...; era la mamá de Ethan y Paolo. Él quería que sus hijos estuvieran y ellos estaban felices por eso. Es que, si te mostrara videos, ellos aplaudían y gritaban. A mí se me aguaron los ojos. Fue algo muy emocionante”.

‘Cara’ Rodríguez abrió las puertas a una posible reconciliación familiar con Beéle

Ante la pregunta sobre cómo es su relación actual con el cantante, la creadora de contenido digital se mostró conciliadora y dejó entrever que su prioridad es el bienestar de sus hijos.

“Siento que Brandon y yo podemos ser buenos amigos, sobre todo por mis hijos. Yo no tengo nada en contra de él. Por el contrario, le deseo lo más lindo del mundo y me alegra todo lo que está pasando”, agregó ‘Cara’ Rodríguez, cuyas declaraciones sirvieron para aclarar algunas dudas, pero también para avivar nuevos rumores.

