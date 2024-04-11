Ex de Marcelo Dos Santos reveló nuevos detalles de su divorcio: “Hablaba con sus ex”

Marcelo Dos Santos es un actor argentino que ha hecho parte de diferentes producciones en la televisión latinoamericana y que, en varias ocasiones, ha dado de qué hablar por su vida personal. En medio de romances mediáticos, como el que sostuvo con Aura Cristina Geithner, sorprendió al anunciar en 2024 su matrimonio con la periodista Beatriz Helena Álvarez, con quien mantenía una relación desde hacía pocos años.

El enlace fue sencillo y discreto, pero despertó la curiosidad de sus seguidores, que vieron en la pareja una historia de amor sólida. No obstante, apenas diez meses después de la boda, Beatriz confirmó que la relación había terminado y aseguró que no había vuelta atrás. En su momento ya había hablado de infidelidades, pero recientemente volvió a referirse al tema en el pódcast Sinceramente Cris, donde contó con más detalle cómo vivió esa etapa.

¿Qué contó la ex de Marcelo Dos Santos?

La periodista recordó que conoció al actor hace más de dos décadas, en una época en la que nunca imaginó algo serio con él. Con el tiempo, y tras varios reencuentros, en 2020 decidió darle una oportunidad real, sin etiquetas ni expectativas.

“Dije: ‘no lo voy a etiquetar ni voy a esperar que sea el hombre de mi vida, y era el hombre perfecto porque él vivía así, al día’”, explicó. Esa dinámica los llevó al altar en junio de 2024, aunque desde el comienzo ella sentía cierta ansiedad por la presencia de personas del pasado en la vida de su pareja.

De acuerdo con Beatriz Álvarez, tres meses después de la boda empezó a notar comportamientos que le parecían irrespetuosos: “Yo veía que él seguía en comunicación con esas exs, que mantenía ahí y eso es muy narcisista, porque eso es una necesidad de aprobación, admiración, de tener las mujeres ahí en la puerta, sin dejarlas entrar, sin despacharlas, sin poner límites, creando esos vínculos ambiguos que son absolutamente irrespetuosos para la pareja con la que estás comprometido”. Sin embargo, según dijo, cuando intentaba hablarlo con él la dinámica terminaba en reproches hacia ella: “Cuando uno ponía el tema sobre la mesa lo castigaba a uno (…) Se lo dije en la cara”.

El quiebre definitivo llegó después de un viaje de Marcelo Dos Santos a Bali. Beatriz contó que tiempo más tarde recibió una llamada de una mujer que aseguraba tener una relación virtual con el actor desde ese destino. Al confrontarlo, él terminó aceptando lo sucedido y trató de justificarlo asegurando que no quiso hacerle daño a la otra persona porque “ella había visto algo especial en él”. Para Álvarez, aquello fue una traición en toda regla, más aún porque el compromiso entre ellos ya era público.

Superar la ruptura no fue sencillo, pues la periodista reconoció que vínculos de este tipo generan una especie de adicción difícil de romper. “Es como una droga que altera el sistema nervioso. Hay un enganche biológico y emocional que no logras entender de inmediato”, confesó. Aun así, aseguró que hoy se encuentra en un proceso de sanación y reflexión personal, convencida de que su testimonio puede servir para que otras mujeres identifiquen señales de alerta y pongan límites a tiempo en relaciones que no les hacen bien.