Ex de presentadora de Día a Día casi muere en incendio. Se recuperó milagrosamente

Sandra Posada se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión colombiana. Como corresponsal de Día a Día desde Medellín, ha logrado conectar con el corazón de miles de televidentes que la sintonizan cada mañana, trayendo historias locales a la pantalla de todo el país.

Con una sólida trayectoria en los medios de comunicación, Sandra ha demostrado también un profundo compromiso social. A través de sus reportajes, entrevistas y segmentos en Día a Día, ha logrado dar visibilidad a las realidades de muchas familias colombianas, emprendedores, artistas locales y diversas situaciones de interés público.

¿Qué le pasó al exesposo de Sandra Posada?

Sandra también se ha sincerado sobre su vida personal, especialmente en momentos difíciles. En varias entrevistas ha compartido cómo su fe, el amor por su familia y la dedicación a su trabajo la han ayudado a superar los desafíos.

Recientemente, en el programa Se dice de mí de Caracol Televisión, la presentadora reveló varios detalles de su vida, entre ellos, un momento difícil que enfrentó junto a su exesposo, quien estuvo a punto de perder la vida en un incendio.

“Ricardo tiene un accidente que nos coge a todo por sorpresa y se incendia el apartamento en el que vivía y Ricardo se quema el 65% del cuerpo. En la clínica hicieron todo lo posible porque, además estaba en UCI. Estaban esperando que cualquier cosa pasara. Y yo me acuerdo que estaba vendado de pies a cabeza. Lo único que se le veía era un tubo que salía de la boca en un respirador que era negro porque solo salía hollín”, contó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Según contó la antioqueña, fue un milagro haberse recuperado como lo hizo de ese accidente, considerando la extensión de las quemaduras y los riesgos que enfrentó durante su hospitalización.

“Ricardo sobrevivió porque todo hay que decirlo, es un hombre de una fortaleza impresionante. De hecho, se recuperó de manera, creería que milagrosamente, pero también por su fuerza de voluntad”, afirmó.

Sobre cómo su hija asumió en ese momento, dijo: “por la impresión, Julieta lo primero que hizo fue agarrarme la mano y me decía: ‘mami, no puedo con esto’, yo le dije: ‘Tú eres más fuerte que esto, no te preocupes, aquí voy a estar yo, háblale a tu papá, dile que aquí estás, dile que no te puede abandonar, que tiene que estar aquí contigo’”.