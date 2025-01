Ex esposa de Daddy Yankee habló su ruptura: “elijo seguir adelante con dignidad”

González, quien estuvo casada con Daddy Yankee durante casi 30 años, reflexionó sobre el tiempo en que trabajó junto al músico, y lamentó que su labor pareciera ser algo de pasado. “Las empresas y proyectos que construimos juntos durante 29 años representan mucho más que un esfuerzo económico, son el resultado de apoyar incondicionalmente a tu pareja, de noches sin dormir, de decisiones difíciles tomadas con un propósito en común”, escribió la ex esposa de Daddy Yankee, quien desde el principio de su escrito dejó en claro que en su divorcio ha tratado que su proceso tenga como base el respeto mutuo y madurez. Mireddys, a quien el intérprete de Llamada de emergencia se refería en el pasado como ´la jefa’, también expresó su sentimiento por el manejo que ha tenido su ruptura. “Ha sido muy doloroso ver cómo han reducido mi aporte a unas notas de prensa especulativas y expresiones desafortunadas por parte de un equipo legal que no me conoce”.

Mireddys habló del trabajo en equipo

En su escrito, quien fuera cabeza de las empresas creadas a partir de la carrera de Daddy Yankee, se refirió a su ahora ex por su nombre de pila, y reafirmó que durante su matrimonio trabajó por los intereses de su familia. “Mi compromiso con la carrera de Ramón Ayala siempre fue genuino, basado en el amor y la convicción de que éramos un equipo”.

Mireddys González, madre de Jesaaelys y Jeremy, dos de los tres hijos de Daddy Yankee (también es padre de Yamilet), tuvo palabras de reconocimiento para las dotes del puertorriqueño, reafirmando así que durante sus años de unión potencializaron sus respectivas cualidades. “aporté mi visión, mi tiempo y mi dedicación para construir lo que hoy se conoce como un legado. Mi contribución profesional y mi aportación no quita ni resta al talento y esfuerzo de quien fue el más grande del género urbano. Al contrario, lo enriquece, porque juntos logramos cosas que jamás hubiéramos alcanzado por separado”.

La ex del músico de 47 años, terminó su publicación entregándole a quienes la siguen la conclusión de como afrontará su proceso de divorcio. “Hoy elijo seguir adelante con dignidad, buscando justicia, equidad, pero sobre todo, paz. Espero servir de ejemplo para que comprendamos que detrás de cada historia pública hay seres humanos que merecen respeto”.

La ex esposa de Daddy Yankee publicó una reflexión acerca del proceso de divorcio del músico. Fotografía por: Julio Aguilar

¿Se retira orden de arresto contra Mireddys González y su hermana?

En medio de vistas preliminares, donde se gestionaron compromisos que fueron incumplidos por la ex esposa de Daddy Yankee y su cuñada Ayeicha, se supo, gracias a información de medios como Telemundo, que los abogados de las hermanas González solicitaron al juez de primera instancia del tribunal de San Juan que retire las órdenes de arresto por desacato dictadas contra las dos mujeres.

Aunque los letrados afirmaron que se hizo entrega de accesos como de documentos relacionados con el manejo de las empresas Los Cangri Inc. y El cartel Records, los apoderados de Daddy Yankee se oponen al retiro de la orden, pues dicen que, aunque se recibió lo acordado, todavía no ha sido verificado si corresponden en su totalidad a lo solicitado y si en efecto, las claves funcionan.