Ex Miss Universe sufre graves quemaduras al explotar olla a presión

La ex reina de República Dominicana y quien representó a ese país en el concurso Miss Universo en el 2021 Debbie Aflalo, ha seguido con su carrera de modelaje al tiempo que la combina con su rol como profesional de la diplomacia y las relaciones internacionales.

La beldad reveló en entrevista con Siéntese quien pueda y en un post en redes sociales que se encuentra aún convaleciente, luego de sufrir un accidente en su casa. La también influencer, que suele compartir consejos de belleza y moda, compartió su experiencia pues le pareció pertinente advertir a sus seguidores de los peligros de este utensilio, tan común en las cocinas latinoamericanas, pero también muy peligroso, que en su caso “no lo sabía”, comentó.

“Que no me haya desfigurado”, pensó la exMiss Universe

Debbie comenzó narrando que estaba en su casa cocinando, como usualmente lo hace, ya que le encanta preparar sus propios platos y usó la mencionada olla para ablandar, cuando de repente esta explotó. “Dios mío que no se me haya desfigurado la cara, fue lo que primero que pensé”, indicó la exreina que de inmediato corrió al baño después “de que toda el agua caliente me cayó en la cara” y se vio que estaba muy roja. La ex candidata reiteró lo importante que es el rostro para cualquier persona, pero especialmente para una modelo.

Los momentos de pánico y angustia de la dominicana no se los desea a nadie, pues sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, el pecho, el abdomen y los brazos.

“No se lo deseo a absolutamente nadie. Fue un momento muy traumante”, comentó la joven, quien dijo que mientras era atendida las enfermeras le dijeron que era regular que recibieran personas con quemaduras de explosión ollas express.

“Yo les sugiero que mejor no las usen y que si las van a usar tengan mucho cuidado. Es muy peligroso, yo no lo sabía... Honestamente, no creo que la vuelvo a usar en la vida”, mencionó “Yo fui víctima de una explosión de una olla de presión”, mencionó en el post que subió donde advierte a sus seguidores tener cuidado con este tipo de recipiente de cocina .

Atribuyó haberse curado y que nada grave le haya quedado en su cara gracias a las oraciones de su madre.

