Exclusiva: Blanca Palacio revela a Vea el sueño que persigue después de llegar a Disney

Después de cumplir uno de los sueños que tenía desde niña, Blanca Palacio ya tiene claro cuál es el siguiente. La actriz y bailarina bogotana, de raíces chocoanas, atraviesa un momento importante de su carrera al hacer parte de producciones como ‘María, la Caprichosa‘ y ‘Soy Luna‘, pero su camino artístico no quiere quedarse únicamente frente a las cámaras.

A sus 23 años, la también bailarina quiere explorar una faceta que ha estado presente en su formación desde pequeña: el canto. La artista, que creció vinculada a la danza y al teatro musical, ahora mira hacia la música con la intención de construir un proyecto propio y darle vida a una identidad que ya tiene nombre: La Negra Blanca.

“Quiero que La Negra Blanca se escuche por todo lado”

Para Blanca Palacio, la música representa la posibilidad de reunir varias de las disciplinas que han marcado su trayectoria. Desde que descubrió el teatro musical, entendió que cantar, bailar y actuar podían convivir en un mismo escenario. Esa combinación es precisamente la que quiere llevar ahora a un proyecto musical.

Su paso por ‘Soy Luna’ también le permitió acercarse a esa experiencia. La producción de Disney no solo significó para ella cumplir el sueño de entrar a un universo que había admirado durante su infancia, sino también encontrarse nuevamente con un formato en el que el canto, el baile y la actuación hacen parte de una misma propuesta.

Ahora quiere llevar esas herramientas a una etapa diferente. “Quiero que La Negra Blanca se escuche por todo lado, por todo lado y en general”, asegura la actriz, que reconoce que su aspiración es grande y que no pretende limitar sus sueños.

Entre las artistas colombianas que admira menciona a Greeicy, Juliana y Goyo, tres mujeres que también han construido carreras en las que la actuación y la música se cruzan. Para Blanca Palacio, sus trayectorias representan una posibilidad real de imaginar un camino similar: comenzar desde las artes escénicas y posteriormente conquistar los escenarios musicales.

“Yo pues solamente tengo muchos referentes aquí en Colombia: Greeicy, Juliana, Goyo, que muchas empezaron en la actuación y ahora están en escenarios enormes”, explica.

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Blanca Palacio, actriz colombiana. Foto: Carolina Urrego Talent Management

La artista reconoce que todavía está dando los primeros pasos en este nuevo propósito, pero tiene claro que quiere dedicarle más espacio. De hecho, al hablar de sus próximos retos profesionales, menciona de manera directa su intención de meterse “mucho por ese mundo este año”.

El sueño, además, tiene una dimensión que va más allá de cambiar de disciplina. Blanca Palacio quiere convertirse en una artista integral, capaz de moverse entre la actuación, la danza y la música sin tener que escoger únicamente una de ellas. Esa formación que comenzó cuando era niña, cuando descubrió el teatro musical después de acercarse a la danza, ahora podría convertirse en la base de una nueva etapa.

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Y la bogotana no piensa en pequeño. Cuando se le pregunta por ese sueño profesional que parece demasiado grande, responde sin dudar: “Quiero ser muy, muy, muy grande”. Incluso lleva la fantasía hasta imaginar una amistad con una de las mayores estrellas de la música colombiana: “Quiero que Karol G y yo seamos mejores amigas”.

Después de llegar a Disney y convertirse en parte de una producción que veía de niña, la actriz entiende que aquellos sueños que parecían imposibles pueden convertirse en realidad. Ahora el objetivo es otro: que el nombre de La Negra Blanca deje de ser únicamente una idea y empiece a escucharse en escenarios y canciones.

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