Excompañera de Laura Acuña reveló por qué se separaron: “se notaba al aire”

Laura Acuña ha sido catalogada como una de las presentadoras más reconocidas del país. Se dio a conocer en RCN cuando hizo parte de Muy buenos días, Noticias RCN y Fuera de lugar. En Caracol Televisión estuvo en La Voz Kids, La Voz Senior, Sábados felices y La vuelta al mundo en 80 risas.

Aunque en los últimos meses ha estado alejada de la televisión, la santandereana continúa en su faceta como presentadora. Desde hace cuatro años, Acuña dirige y presenta La sala de Laura Acuña, su propio programa de entrevistas que es emitido a través de su canal de YouTube.

Hasta hace unos meses tuvo como dupla a Cristina Estupiñán; sin embargo, la periodista renunció para crear un programa con su estilo. Por su parte, Laura quedó sola en el set, y así ha venido realizando las grabaciones.

¿Por qué Cristina Estupiñán renunció a ‘La sala de Laura Acuña’?

En redes sociales surgieron muchos rumores sobre la salida de Estupiñán del programa, entre ellos, que, supuestamente, las presentadoras no tenían una buena relación.

En una reciente entrevista con Eva Rey, Cristina rompió el silencio y reveló la verdad de su salida, confirmando que, en efecto, la relación laboral ya no era tan buena como al principio: “Había inconvenientes que eran muy evidentes al aire... Había momentos en los que iba a preguntar y no se podía, ella formulaba preguntas con las que no estaba de acuerdo, y a su vez se incomodaba con las que yo hacía”, contó.

La periodista reveló que, al final, ninguna de las dos podía disimular la incomodidad que sentían por no coincidir en sus ideas o propuestas para desarrollar el programa.

“Se notaba al aire. Uno no puede ocultar el sol con un dedo. Había cosas que me molestaban y tú sabes que a mí todo se me nota y a ella igual. Había días en que yo me molestaba por cosas que pasaban al aire y pues no podía ocultarlas. A veces quería preguntar cosas y se pasaba el momento. Me sentía frustrada”, dijo.

Finalmente, aclaró que su relación con Laura era laboral, pues no existía una profunda amistad como muchos imaginaban. “La gente pensaba que éramos amigas y no, éramos compañeras de trabajo. Teníamos una muy buena relación”.

Después de pensarlo mucho, Cristina tomó la decisión de renunciar para emprender Sinceramente Cris, su propio programa, realizado a su estilo. “El anterior formato tenía el sello de Laura, era el set de Laura, la entrevista de Laura, la imagen era Laura. Ya quería un espacio propio en el que me sintiera libre, que tuviera mi estilo, con mis preguntas y a mi ritmo”, reveló.